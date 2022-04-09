إيران.. استيلاء الحرس الثوري على سفينة أجنبية في مياه الخليج العربي 

قال رئيس دائرة القضاة في محافظة هرمزجان المحاذية لمضيق هرمز إن القوة البحرية للحرس الثوري استولت على سفينة أجنبية في مياه الخليج العربي، زاعما أنها تحمل "220 ألف لتر من الوقود المهرب" واعتقلت 11 من طاقم السفينة وجميعهم أجانب"، لكن لم يذكر جنسية المعتقلين أو الجهة المالكة للسفينة المحجوزة.

وبحسب وكالة مهر للأنباء، شبه الرسمية، فقد أعلن رئيس دائرة القضاء، مجتبى قهرماني، السبت، 9 أبريل / نيسان، احتجاز السفينة في المياه الإقليمية الإيرانية بواسطة "كتيبة ذو الفقار البحرية" التابعة للحرس الثوري الإيراني.

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يذكر أن الحرس الثوري استولى في السنوات الأخيرة مرارا على سفن أجنبية زاعما أنها "تنتهك المياه الإقليمية" أو تقوم "بتهريب وقود"، وكان بعضها مثيرا للجدل كمصادرة ناقلة نفط فيتنامية، وقدم حينها الحرس الثوري روايات متناقضة حول اختطافها إلا أنه أفرج عنها بعد تفريغ حمولتها.

وفي ديسمبر 2020، احتجز الحرس الثوري ناقلة نفط كورية جنوبية لعدة أيام بذريعة "التلوث البيئي"، لكن أُعلن لاحقًا أنه استولى على السفينة للضغط على سيول من أجل الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة والتي تبلغ 7 مليارات دولار.