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إيران تفرض عقوبات على 15 مسؤولا أميركيا يدعمون العقوبات

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إيران تفرض عقوبات على 15 مسؤولا أميركيا يدعمون العقوبات

وزارة الخارجية: العقوبات جاءت بسبب "تعزيز الإرهاب وحمايته والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان"

دبي - العربية.نت

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أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية عن فرض عقوبات على 15 مسؤولا أميركيا قالت إنهم يدعمون العقوبات الأميركية المفروضة على طهران، بحسب ما نقلت عنها وكالة "مهر" للأنباء اليوم السبت.

وقالت الوزارة في بيان إن العقوبات المفروضة على المسؤولين الأميركيين جاءت بسبب "الأعمال الإرهابية وتعزيز الإرهاب وحمايته والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".

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وأضافت أن هؤلاء الأفراد "يدعمون وينظمون وينفذون ويكثفون الإجراءات القسرية الأميركية الأحادية (العقوبات الجنائية) ضد شعب وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

كما اتهمت الخارجية الإيرانية المسؤولين الأميركيين المستهدفين بالعقوبات بدعم "الإجراءات القمعية" التي قالت إن إسرائيل تمارسها في المنطقة لا سيما ضد الشعب الفلسطيني، بحسب الوكالة.

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