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سفير إيران الجديد بالعراق.. ضابط بالحرس الثوري على قائمة العقوبات

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Iraq (top) and Iran flags flutter in the wind during a farewell ceremony for Iraq's Prime Minister Nuri al-Maliki at the International Mehrabad airport in Tehran January 4, 2009. (File photo: Reuters)
تعبيرية
ميليشيات إيران

سفير إيران الجديد بالعراق.. ضابط بالحرس الثوري على قائمة العقوبات

سيخلف مسجدي الذي كان يعتبر مستشارًا لقائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني

واشنطن - بندر الدوشي

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أعلنت وسائل إعلام تابعة للنظام الإيراني، الاثنين، أن سفيرها الجديد في العراق هو محمد كاظم الصادق، القائد في الحرس الثوري والمتواجد في قائمة الإرهاب الأميركية، وسيخلف السفير الإيراني في العراق إيراج مسجدي.

وغرد مراسل "بي بي سي" BBC كيان شريفي الاثنين قائلا: "عينت إيران محمد كاظم الصادق سفيرا جديدا لها في العراق. مضيفا أن الصادق هو مستشار للسفير المنتهية ولايته إيراج مسجدي، وهو قائد سابق في الحرس الثوري الإيراني ويخضع لعقوبات أميركية منذ أكتوبر 2020".

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وصنّفت الحكومة الأميركية الحرس الثوري الإيراني على أنه منظمة إرهابية أجنبية لأنها نفذت عمليات قتل لأكثر من 600 عسكري أميركي، وفقًا لمسؤولين دفاعيين أميركيين.

وأفادت شبكة "كوردستان 24"، الاثنين، أن تعيين الصادق سفيرا جديدا بالعراق بات وشيكا.

وكان مسجدي هو سفير النظام الإيراني في العراق منذ عام 2017. وكان يعتبر مستشارًا لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني السابق قاسم سليماني، والذي اغتيل في غارة أميركية بطائرة مسيرة في بغداد في يناير 2020.

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