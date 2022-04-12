سفير إيران الجديد بالعراق.. ضابط بالحرس الثوري على قائمة العقوبات
سيخلف مسجدي الذي كان يعتبر مستشارًا لقائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني
أعلنت وسائل إعلام تابعة للنظام الإيراني، الاثنين، أن سفيرها الجديد في العراق هو محمد كاظم الصادق، القائد في الحرس الثوري والمتواجد في قائمة الإرهاب الأميركية، وسيخلف السفير الإيراني في العراق إيراج مسجدي.
Iran has named Mohammad Kazem Al-e Sadeq as its new ambassador to Iraq. Al-e Sadeq is an advisor to outgoing envoy Iraj Masjedi, a former IRGC commander who has been under US sanctions since Oct 2020. pic.twitter.com/L5QOSLVDMk— Kian Sharifi (@KianSharifi) April 11, 2022
وغرد مراسل "بي بي سي" BBC كيان شريفي الاثنين قائلا: "عينت إيران محمد كاظم الصادق سفيرا جديدا لها في العراق. مضيفا أن الصادق هو مستشار للسفير المنتهية ولايته إيراج مسجدي، وهو قائد سابق في الحرس الثوري الإيراني ويخضع لعقوبات أميركية منذ أكتوبر 2020".
وصنّفت الحكومة الأميركية الحرس الثوري الإيراني على أنه منظمة إرهابية أجنبية لأنها نفذت عمليات قتل لأكثر من 600 عسكري أميركي، وفقًا لمسؤولين دفاعيين أميركيين.
وأفادت شبكة "كوردستان 24"، الاثنين، أن تعيين الصادق سفيرا جديدا بالعراق بات وشيكا.
وكان مسجدي هو سفير النظام الإيراني في العراق منذ عام 2017. وكان يعتبر مستشارًا لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني السابق قاسم سليماني، والذي اغتيل في غارة أميركية بطائرة مسيرة في بغداد في يناير 2020.
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