إيران: لدينا خطة لتطوير أجهزة الطرد المركزي وضمان أمنها

كشف متحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أن المنظمة لديها خطة متكاملة لتطوير أجهزة الطرد المركزي وضمان أمنها.

وأشار إلى أنه تم تشديد الإجراءات الأمنية ونقل جزء كبير من أجهزة الطرد إلى أماكن أكثر أمنا بسبب تعرض موقع كرج للهجوم.

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كذلك، ذكر المتحدث بهروز كمالوندي في تصريحات لوسائل إعلام إيرانية رسمية، اليوم السبت، أن هناك قضايا لا تزال عالقة في محادثات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

قضايا عالقة

وأكد أنه تم التوصل إلى تفاهم للإسراع بحلها، مضيفا أن "ما ننجزه الآن يتم في إطار التوافقات الحاصلة وضمن عمليات الرقابة عبر المعلومات التي تقدمها كاميرات المراقبة".

وتابع قائلاً "عندما يتحقق الاتفاق فإننا سنزودهم بكل المعلومات التي توفرها كاميرات المراقبة وبعكسه نحتفظ بها وقد نضطر لإتلافها".

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية جددت ثانية قبل أيام، التأكيد على أن التوصل لاتفاق ليس محسوماً بعد، وقال متحدث باسمها إن الوفد الإيراني مستعد للعودة إلى فيينا غدا إذا تحققت مطالبه.

الحرس الثوري

يذكر أن مسألة رفع الحرس الثوري الإيراني عن لائحة المنظمات الإرهابية من قبل أميركا، كانت طفت قبل أسابيع إلى السطح، مشكلة عائقا صعبا أمام المفاوضين، لاسيما أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تتعرض لضغوط قصوى في الكونغرس، بغية عدم رفعه عن لائحة الإرهاب.

كما لا يزال ملف بعض العقوبات أيضاً يشكل أحد العراقيل أمام التوصل لتوافق نهائي بين إيران، والدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) إلى جانب روسيا والصين، وأميركا التي شاركت في المفاوضات الماراتونية التي انطلقت في إبريل العام الماضي بالعاصمة النمساوية، بشكل غير مباشر.