رئيسي: سنستهدف قلب إسرائيل إذا تحركت ضد الشعب الإيراني

قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، خلال عرض عسكري، اليوم الاثنين، إن القوات المسلحة الإيرانية ستستهدف قلب إسرائيل إذا قامت "بأدنى تحرك" ضد إيران.

وقال رئيسي في كلمة بثها التلفزيون "إذا قمتم بأدنى تحرك ضد شعبنا.. فإن وجهة قواتنا المسلحة ستكون قلب النظام" لديكم.

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وتقول إسرائيل إنها لن تقبل بأن تصبح إيران "دولة نووية" في الوقت الذي تحاول فيه طهران والدول الكبرى إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وتم تعليق محادثات غير مباشرة كانت تجري بين طهران وواشنطن على مدى عام تقريبا الشهر الماضي. وتقول إسرائيل إنها لن تكون ملزمة بأي اتفاق وقد تتخذ إجراءات أحادية الجانب في نهاية المطاف ضد المواقع النووية الإيرانية.

والأربعاء الماضي، قال مصدر دبلوماسي إسرائيلي إن إيران على وشك الحصول على ما يكفي من اليورانيوم المخصب لصنع سلاح نووي، وذلك وسط استمرار توقف مفاوضات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وقال المصدر، بحسب ما نقلته عنه صحيفة "جيروزالم بوست": "يقترب النظام الإيراني من امتلاك كمية كبيرة من اليورانيوم المخصب تكفي لإنتاج قنبلة واحدة، وهذا الأمر خط أحمر كانت الأطراف الغربية قد وضعته خلال المحادثات".

وبينما لم تقم إيران بعد بتخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 90% لصنع أسلحة نووية، فإن الكميات الأكبر من اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء أقل يمكن أن تكون كافية لصنع قنبلة نووية.

وبحسب تقرير لـ"جيروزالم بوست"، تقدِّر إسرائيل أن إيران على وشك الحصول على كمية كبيرة من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%.

كما قال مصدر دبلوماسي إن الإيرانيين لم يقبلوا حتى الآن أيا من مقترحات الأوروبيين لحل وسط أو اتفاق بديل بين الأميركيين والإيرانيين الذين جعلوا إزالة تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية أجنبية شرطاً لا غنى عنه للتوصل إلى اتفاق.

من جهتهم، طلب المسؤولون الإسرائيليون من المفاوضين الأوروبيين ضمان عدم تلبية مطالب إيران الأخرى وعدم إغلاق تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية المفتوحة حول الأبعاد العسكرية المحتملة لبرنامج إيران النووي، وهو ما قد يشكّل سابقة خطيرة، بحسب إسرائيل.