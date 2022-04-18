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طهران: لا اتفاق في فيينا حتى يتم التوافق "على كل شيء"

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(أرشيفية- فرانس برس)
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده
نووي إيران

طهران: لا اتفاق في فيينا حتى يتم التوافق "على كل شيء"

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده: ما تتم مناقشته في فيينا يتماشى مع خطة العمل الشاملة المشتركة.. ولا تغيير في هذه الخطة

العربية.نت

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قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، اليوم الاثنين، إنه لن يكون هناك اتفاق في فيينا حتى يتم التوافق "على كل شيء".

وبحسب ما نقلت عنه صحيفة "طهران تايمز"، أضاف المسؤول الإيراني: "تم توضيح المسائل المتبقية في محادثات فيينا من قبل. لا شيء متفق عليه حتى يتم الاتفاق على كل شيء. بمجرد أن تنتهي القضايا المتبقية، يمكننا التحدث عن اتفاق في فيينا".

من مباحثات فيينا
من مباحثات فيينا

وتابع بالقول إن ما تتم مناقشته في فيينا يتماشى مع خطة العمل الشاملة المشتركة، مؤكدا على أنه لا تغيير في هذه الخطة.

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وأشار إلى أن تعامل إيران مع الاتحاد الأوروبي في محادثات فيينا يجري من خلال إنريكي مورا منسق الاتحاد الأوروبي بشأن المحادثات النووية مع إيران.

كما شدد على أن الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة لا علاقة له بأي دولة، مشيرا إلى أن وفدا من إحدى دول المنطقة زار إيران بهذا الصدد وليس له علاقة بالولايات المتحدة.

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