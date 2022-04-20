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مسؤول إسرائيلي: أميركا لا تعتزم شطب الحرس الثوري من الإرهاب

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الحرس الثوري الإيراني (أرشيفية من فرانس برس)

مسؤول إسرائيلي: أميركا لا تعتزم شطب الحرس الثوري من الإرهاب

دبي - العربية.نت

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كشف مسؤول إسرائيلي بارز الأربعاء أن مسؤولين بالإدارة الأميركية أبلغوا نظراءهم الأوروبيين أن واشنطن لا تعتزم شطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية كجزء من المفاوضات النووية.

وقال إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لا تزال تدرس شطب جزء من الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية "مع إبقاء فيلق القدس التابع له على القائمة"، حسب ما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن المسؤول الذي لم تسمه.

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كما أضاف أن المحادثات النووية بين إيران والقوى الكبرى متعثرة في الوقت الحالي، مرجعاً ذلك إلى حد كبير لمطالبة طهران واشنطن بشطب الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية.

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