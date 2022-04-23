ميليشيات إيران
إيران.. اغتيال الحارس الشخصي لقائد كتيبة سلمان الفارسي
وكالة "إيرنا": اعتقال منفذي الهجوم الذي استهدف نقطة تفتيش تابعة للحرس الثوري في زاهدان
أفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية بمقتل محمود أبسالان، الحارس الشخصي للعقيد الماسي قائد كتيبة سلمان الفارسي 110 من القوات الخاصة في زاهدان عاصمة بلوشستان جنوب شرق إيران، بالرصاص.
وبحسب شهود عيان، قتل المرافق فجر اليوم السبت، بواسطة مهاجم، بإطلاق النار على سيارة القائد الماسي قائد كتيبة سلمان الفارسية في زاهدان.
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وبحسب ما ورد تم القبض على المهاجم.
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