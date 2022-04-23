إيران.. اغتيال الحارس الشخصي لقائد كتيبة سلمان الفارسي

أفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية بمقتل محمود أبسالان، الحارس الشخصي للعقيد الماسي قائد كتيبة سلمان الفارسي 110 من القوات الخاصة في زاهدان عاصمة بلوشستان جنوب شرق إيران، بالرصاص.

وبحسب شهود عيان، قتل المرافق فجر اليوم السبت، بواسطة مهاجم، بإطلاق النار على سيارة القائد الماسي قائد كتيبة سلمان الفارسية في زاهدان.

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وبحسب ما ورد تم القبض على المهاجم.