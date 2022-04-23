نقل جثمان مرافق قائد الحرس الثوري قتيل هجوم بلوشستان

نقل جثمان محمود أبسالان، نجل الضابط في الحرس الثوري الإيراني، برويز أبسالان، نائب حسين ألماسي، قائد كتيبة سلمان الفارسي 110 في محافظة بلوشستان جنوب شرقي إيران.

وكان المقتول يعمل مرافقا شخصيا لألماسي قائد الكتيبة، وهو من القوات الخاصة للحرس الثوري الإيراني في زاهدان عاصمة بلوشستان.

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وبحسب وكالة أنباء تسنيم القريبة من الحرس الثوري الإيراني، فقد وقع الهجوم عند حاجز للباسيج الأمني في منطقة زاهدان ورغم أن السلطات عزت الحادث إلى عناصر مجهولة إلا أنها أعلنت اعتقال منفذي العملية التي يبدو أن الهدف فيها كان قائد القوات الخاصة سلماسي الذي جرح هو الآخر ويرقد في المستشفى حاليا حسب بعض التقارير.

إلى ذلك أعلن مساعد محافظ "سيستان وبلوشستان"، علي رضا مرحمتي، لم يصب أي شخص آخر في الهجوم، وتم اعتقال جميع ركاب السيارة الأربعة التي استخدمت في الهجوم.

لكن موقع "حملة النشطاء البلوش" أفاد بإصابة قائد اللواء 110 سلمان الفارسي، العقيد ألماسي في الاشتباك وتم نقله إلى مستشفى النبي أكرم في زاهدان وحالته حرجة.

وفي هذا السياق أفاد مرصد بلوشستان إيران: نقل جثمان محمود أبسالان نجل القائد برويز أبسالان، نائب قائد كتيبة سلمان الفارسي في المحافظة والحارس الشخصي لـ"حسين الماسي" من المستشفى.

وأضاف التقرير: سيتم إرساله القائد حسين الماسي إلى طهران بناء على توصية الأطباء بسبب خطورة الإصابات التي لحقت به في هجوم فجر السبت.

اعتقال المهاجمين

وحسب المرصد، كان مسؤولون عسكريون في المحافظة قد أعلنوا اعتقال مهاجمي موكب حسين الماسي، إلا أن هذه الاعتقالات غير مبررة وعشوائية لأن القوات العسكرية وصلت إلى مكان الحادث بشكل متأخر.

ووقع آخر هجوم على قادة الحرس الثوري الإيراني في هذه المنطقة في سبتمبر 2009، حيث قُتل عدد من كبار قادة الحرس الثوري آنذاك، بمن فيهم نائب قائد القوات البرية للحرس الثوري الإيراني، نور علي شوشتري، وذلك في هجوم انتحاري في مدينة سرباز في إقليم بلوشستان، إيران.

وتشهد المنطقة ذات الأغلبية البلوشية السنية في جنوب شرقي إيران بمحاذاة ولاية بلوشستان باكستان، تشهد بين الحين والآخر عمليات عسكرية تنفذها تنظيمات مسلحة ضد القوات الإيرانية من الحرس الثوري وحرس الحدود.