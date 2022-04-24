بسبب الوضع المعيشي.. احتجاجات عديدة تعمُّ مدن إيران

شهدت مختلف المدن الإيرانية، اليوم الأحد، تظاهرات وتجمعات شارك فيها عمال وطلاب ومتقاعدون احتجاجاً على الوضع المعيشي وممارسات الأجهزة الأمنية.

فقد خرج في إقليم الأهواز جنوب غربي البلاد، عمال صناعة الصلب والحديد في مسيرة احتجاجية طالبوا فيها بتلبية مطالبهم بتحسين وضعهم المعيشي من خلال زيادة الرواتب لمواجهة الغلاء والتضخم.

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وشهدت الأهواز أيضاً والتي تؤمن نحو 80 بالمئة من النفط والغاز، تجمعاً احتجاجياً لعمال شركة نفط الجنوب أمام مقر الشركة للمطالبة بتحسين ظروف العمل.

وشارك في هذا التجمع عمال وموظفون عاملون في شركات كارون ومارون ومسجد سليمان أغا، كما طالبوا بتحديد ساعات عمل تناسب ظروفهم.

مسيرة طلابية في طهران

في موازاة ذلك، خرج في العاصمة الإيرانية طهران طلاب جامعة العلوم والتكنولوجيا في مسيرة احتجاجية رافضين تدخل الأجهزة الأمنية والعسكرية في شؤون الجامعة.

على صعيد متصل، شارك المتقاعدون في عدد من المدن الإيرانية في مسيرات وتجمعات احتجاجية بسبب عدم تلبية السلطات لمطالبهم التي سبق وأن أكدوها مرارا وتكرارا من خلال وقفاتهم الاحتجاجية.

وشهدت مدن تبريز وكرمانشاه وأراك وعيلام وشيراز وأصفهان ومشهد تجمعات للمتقاعدين.

كذلك، تجمع المتقاعدون المحتجون أمام مكاتب الضمان الاجتماعي في مختلف المدن للاحتجاج على تدني مستوى الرواتب والمعاشات ومشاكل التأمين التكميلي وسوء ظروفهم المعيشية التي تعصف بها مضاعفات الغلاء والتضخم المطرد في إيران.