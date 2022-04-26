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إيران تسجن طالبين 16 عاما بتهمة تهديد الأمن القومي

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محكمة الثورة الإيرانية
محكمة الثورة في انعقاد سابق
سجون إيران

إيران تسجن طالبين 16 عاما بتهمة تهديد الأمن القومي

الطالبان سيستأنفان الحكم الصادر عن محكمة الثورة الإسلامية التي تنظر الاتهامات الأمنية

طهران (إيران) - أسوشيتد برس 

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قضت محكمة في إيران بسجن طالبين 16 عاما بتهمة تعريض الأمن القومي للخطر، حسبما أفاد المتحدث باسم القضاء الإيراني، ذبيح الله خداييان، الثلاثاء.

وقال خداييان إن الطالبين خربا مرافق عامة، وسعيا للتعاون مع جماعات معارضة، ونشر دعاية ضد النظام، مشيرا إلى أن هذه التهم أسفرت عن أحكام بالسجن 10 سنوات وخمس سنوات وسنة واحدة.

وأضاف أنه إذا أيدت محكمة الاستئناف الحكم، فإن فترة العشر سنوات ستدخل حيز التنفيذ.

واحتجزت السلطات الطالبين علي يونسى وأمير حسين مرادي من جامعة شريف عام 2020، ما أثار استياء طلاب الجامعة وأساتذتها، وكذلك منظمة العفو الدولية وجماعات حقوقية مختلفة.

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يشار إلى أن يونسى ومرادي محتجزان منذ ذلك الحين.

وقال مصطفى نيلي ، محامي يونسى، إن الطالبين سيستأنفان الحكم الصادر عن محكمة الثورة الإسلامية، التي تنظر الاتهامات الأمنية.

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