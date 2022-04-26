بلينكن: العودة لاتفاق فيينا أفضل وسيلة لمواجهة التحدي النووي الإيراني

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الثلاثاء، إن التوصل لاتفاق مع إيران لن يؤثر على قدرتنا في التصدي لأنشطتها الخبيثة الأخرى، مشدداً على أن العودة لاتفاق فيينا أفضل وسيلة لمواجهة التحدي النووي الإيراني.

وأضاف وزير الخارجية الأميركي أن إدارة بايدن الحالية ورثت تحديات إيرانية منها البرنامج النووي والاستفزازات الإيرانية والتهديدات المستمرة لجنودنا في المنطقة وقرار الانسحاب من الاتفاق لم يأت بأي نتائج.

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تطوير سلاح نووي

وقال "الانسحاب من الاتفاق سرع من قدرة إيران على تطوير سلاح نووي من سنة إلى أسابيع وأدى إلى تقوية إيران في خلق حال من عدم الاستقرار".

وأضاف: "الإيرانيون يقومون بتطوير المواد المطلوبة لتصنيع سلاح نووي ونحن نراقب ما تقوم به إيران، فنشاطات إيران الخبيثة ستزيد وتتفاقم لو امتلكت إيران سلاحا نوويا".

تخفيف العقوبات

وأعلنت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، أنه إذا أرادت إيران تخفيف العقوبات بما يتجاوز المنصوص عليها في الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، في إشارة واضحة لاستبعاد الحرس الثوري من القائمة الأميركية للإرهاب، فعليها التصدي لمخاوف أميركية تتجاوز التي تناولها الاتفاق.

وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية: "لن نتفاوض علانية، لكن إذا أرادت إيران رفع العقوبات على نحو أكبر من الوارد في خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، فعليها التصدي لمخاوفنا الأبعد من (التي تناولها) الاتفاق".

وأضاف المتحدث "على العكس من ذلك، إذا لم يرغبوا في استغلال هذه المحادثات لحل القضايا الثنائية الأخرى خارج خطة العمل الشاملة المشتركة، فنحن على ثقة من أنه يمكننا التوصل سريعا إلى تفاهم بشأن الخطة والبدء في إعادة تنفيذ الاتفاق... ينبغي لإيران أن تتخذ قرارا".