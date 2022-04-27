وزير الدفاع الصيني في إيران لبحث التعاون بين القوات المسلحة للبلدين

وصل وزير الدفاع الصيني في فانغ هي صباح الیوم الأربعاء إلى طهران لإجراء محادثات مع مسؤولي القوات المسلحة الإيرانية وعدد من كبار المسؤولين في البلاد بشأن تعزيز التعاون بين القوات المسلحة للبلدين.

وذكرت وكالة إرنا أن الوزير الصيني يعتزم خلال هذه الزيارة، إجراء مباحثات مع وزير الدفاع الإيراني محمدرضا آشتیاني وعدد من كبار المسؤولين في البلاد.

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وأضافت أن المحادثات الإيرانية الصينية ستشمل "آخر التطورات الدولية والإقليمية والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون بين القوات المسلحة للبلدين ورفع مستوى العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك".