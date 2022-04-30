اعتقال معلمين في إيران.. وتظاهرات العمال تتسع

داهمت قوات الأمن الإيرانية منازل خمسة معلمين وأعضاء نقابة المعلمين في طهران اليوم السبت، واعتقلت أربعة منهم على الأقل، كما اتسعت رقعة إضرابات عمال صناعات النفط والغاز.

إلى ذلك، أعلن المجلس التنسيقي لنقابات التربويين الإيرانيين، عن اعتقال نشطاء حركة التربويين، علي أكبر باغاني ورسول بداقي ومحمد حبيبي وجعفر إبراهيمي، مؤكدا أن عناصر من الشرطة داهمت منزل الناشط التربوي، شهرام حيدري، وصادروا معداته الإلكترونية، وتم استدعاء العشرات من المعلمين في مختلف أنحاء إيران، ونقل ثلاثة من المعتقلين إلى سجن إيفين سيء الصيت.

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يأتي اعتقال المعلمين قبل يوم من تظاهرة احتجاجية من المقرر أن تنظم غدا الأحد على مستوى البلاد بمناسبة يوم المعلم الذي يصادف يوم العمال العالمي أيضا.

وكان المعلمون والتربويون العاملون منهم والمتقاعدون، قد تجمعوا محتجين على ظروفهم المعيشية وعدم تطبيق التنصيف الوظيفي الكفيل بزيادة رواتبهم، ولإدانة القمع المستمر بحقهم، يوم الخميس 21 إبريل في جميع أنحاء إيران.

فيما اعتقلت السلطات ما لا يقل عن 40 معلما محتجا.

يشار إلى أن العام الماضي، شهد احتجاجات ومسيرات وتجمعات واسعة النطاق في مختلف المدن بإيران.

إضافة إلى احتجاجات المعلمين، فقد اتسعت رقعة إضراب عمال النفط والبتروكيماويات والغاز في إيران حيث انضم عمال مشروع "IGC" إلى الإضراب اليوم في منطقة "دشت عباس" (دكة العباس) في منطقة موسيان جنوبي محافظة عيلام في جنوب غرب إيران.

كما استمر إضراب عمال حقلي غاز "هُما" و"شانول" في محافظة "فارس" والذي بدأ يوم الخميس الماضي حيث توقف عن العمل عدد من العمال والموظفين العاملين في الحقلين الواقعين بالقرب من مدينة "خنج" وأغلقوا الطريق المؤدية إلى الحقلين.