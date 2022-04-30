عنصر من الحرس الثوري يستعرض.. فيصيب زميله بمنطقة حساسة!

أثار مقطع مصور من استعراض قوة للحرس الثوري الإيراني بمناسبة "يوم القدس" موجة من السخرية والانتقادات بين الإيرانيين على مواقع التواصل.

I don’t normally tweet Iranian propaganda videos, but there’s an exception to every rule…pic.twitter.com/Xaweyv6b8u — Gabriel Noronha (@GLNoronha) April 30, 2022

فقد اعتلى أحد المقاتلين مسرحاً في إحدى المناطق الإيرانية ليستعرض بسالته وقواه. ثم أتاه عنصر آخر محاولا كسر عصا خشبية غليظة على جسده لإظهار مدى قوته، لكن حدث ما لم يكن بالحسبان أبداً!

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فقد ارتطمت بقايا الخشب بعنصر آخر كان يقف في إحدى زوايا المسرح، مصيبة "منطقة حساسة"!

موجة سخرية

ما أثار عاصفة على مواقع التواصل، حيث تناقل العديد من الإيرانيين الفيديو ، ساخرين.

يشار إلى أن إيران تقيم سنوياً احتفالات في هذا اليوم، حيث يهتف متظاهرون وعناصر من الحرس الثوري، وهم يرفعون الأعلام ويستعرضون قواهم "الموت لأميركا" و"الموت لإسرائيل".

وقد رفعوا هذا العام لافتات كتب عليها "القدس لنا"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء والتلفزيون الإيرانية "إيريب".

فيما ألقى المرشد علي خامنئي، خطابا متلفزا مباشرا باللغة العربية، مؤكدا فيه أن بلاده "داعمة ومساندة لما وصفها بجبهة المقاومةِ".

ويوم القدس العالمي أطلقته طهران في أعقاب الثورة الإسلامية عام 1979 وتحتفي به في آخر يوم جمعة من رمضان.