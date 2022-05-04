إيران.. وفاة 8 أشخاص تناولوا مشروبات كحولية مغشوشة

توفي ثمانية أشخاص على الأقل في جنوب إيران بعدما تناولوا مشروبات كحولية مغشوشة مصنّعة منزليا، وفق ما أعلنت المتحدثة باسم جامعة هرمزكان للعلوم الطبية.

وقالت المتحدثة باسم الجامعة فاطمة نوروزيان، إن "ثمانية أشخاص توفوا بعدما تناولوا مشروبات كحولية مغشوشة مصنّعة منزليا في بندر عباس"، عاصمة محافظة هرمزكان.

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إصابة العشرات

كما أضافت أن ما مجموعه 59 شخصا أصيبوا بتسمم كحولي في المدينة، بحسب ما نقلت وكالة "إرنا".

إلى ذلك، أشارت إلى أن "30 شخصا يخضعون لغسيل الكلى"، مضيفة أن "17 شخصا آخرين في وضع حرج وأدخلوا العناية المشددة" في بندر عباس.

توقيف موزعين

فيما أعلنت شرطة المدينة أمس الاثنين، توقيف ثمانية أشخاص متّهمين بتوزيع الكحول خلافا للقانون. وقال قائد شرطة مدينة بندر عباس تيمور دولتياري "خلال تفتيش منازل مشتبه بهم، ضبطت الشرطة 1278 ليترا من الكحول"، بحسب ما أفادت وكالة مهر للأنباء.

يذكر أن إيران تحظر استهلاك الكحول وبيعها على الأراضي الإيرانية، حيث غالبا ما تفيد تقارير إعلامية بوفاة أشخاص من جراء تناول مشروبات كحولية مغشوشة أو مصنعة منزليا.

ففي آذار/مارس 2020 مع بداية تفشي فيروس كورونا في إيران، توفي 44 شخصا من جراء استهلاك مشروبات كحولية مصنّعة منزليا بعد سريان شائعة تفيد بأن تناول الكحول يقضي على الفيروس.