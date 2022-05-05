مباحثات أميركية إسرائيلية للتحضير لما بعد فشل مفاوضات نووي إيران

أفاد موقع "أكسيوس" Axios الأميركي أن مباحثات أميركية إسرائيلية تجري للتحضير لمرحلة ما بعد فشل مفاوضات النووي الإيراني، مضيفا أن هناك توافقا أميركيا إسرائيليا على زيادة الضغط على إيران في حال فشل الاتفاق النووي.

وأكد الموقع أن إسرائيل أبلغت أميركا معارضتها للمسودة الحالية لعودة واشنطن للاتفاق النووي.

مادة اعلانية

هذا وصوتت أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ، بمن فيهم 16 ديمقراطيًا، مساء الأربعاء لصالح إجراء غير ملزم في مجلس الشيوخ يعارض الدخول في صفقة مع إيران والتي تتناول البرنامج النووي للنظام فقط بالإضافة إلى إزالة تصنيف الحرس الثوري الإسلامي كإرهاب. وكان التصويت النهائي على الإجراء 62 مقابل 33.

وجاء تصويت الأربعاء بناءً على اقتراح قدمه السيناتور الجمهوري جيمس لانكفورد، كجزء من مراجعة مجلس الشيوخ لقانون الولايات المتحدة للابتكار والمنافسة (USICA) الذي يهدف إلى مواجهة الصين.

كما وافق مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية ساحقة على اقتراح قدمه السيناتور تيد كروز والذي نص على أن عقوبات الإرهاب على إيران، وتحديدا على البنك المركزي الإيراني وفيلق الحرس الثوري، كانت ضرورية للتحقق من التعاون بين إيران والصين.

وقال السناتور كروز إن إدارة الرئيس بايدن رفضت فرض عقوبات نفطية على إيران، مما سمح لإيران ببيع أكثر من مليون برميل من النفط يوميًا، إلى الصين.

وعقب انتهاء الجلسة، قال كروز إن تصويت المجلس يمثل توبيخًا ساحقًا من الحزبين لسياسات الإدارة التي تتجاهل وتضعف العقوبات ضد إيران.

وأوضح مجلس الشيوخ بشكل قاطع أنه سيرفض أي محاولة لتفكيك عقوبات الإرهاب المفروضة على البنك المركزي الإيراني والحرس الثوري الإيراني.