حظر تجول بالخفاجية جنوب غربي إيران لمنع الاحتجاجات

ذكرت قناة "إيران إنترناشيونال" أن السلطات الإيرانية فرضت حظر تجول في مدينة "الخفاجية" جنوب غربي البلاد، وذلك بعد أنباءٍ عن تزايد الدعوات للاحتجاج على التضخم وغلاء المعيشة.

كما كثفت القوات الأمنية حضورها في مناطقَ وطرقٍ رئيسية في الخفاجية لمنع الاحتجاجات التي جالت مؤخرا مدنا إيرانية، حيث تظاهر المعلمون والعمال وطلابُ الجامعات ضد تجاهل الحكومة لمطالبهم بشأن زيادة المرتبات لمواجهة موجة غلاء الأسعار المستمرة في إيران.

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وكانت عدة مدن إيرانية، قد شهدت قبل أسبوع مظاهرات ومسيرات احتجاجية للمعلمين الإيرانيين على مستوى البلاد، احتجاجا على الأوضاع المعيشية، تزامنا مع يوم العمال العالمي.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية أن قوات الأمن داهمت منزل المتحدث باسم نقابة المعلمين محمد حبيبي، مشيرة إلى ورود أنباء عن اعتقاله.

وقد تم نشر عدة مقاطع فيديو للمظاهرات في مدن مثل فارس وكرمانشاه وكردستان وأراك وأصفهان وبوشهر وغيرها.

وقبل ذلك بأيام خرج في العاصمة الإيرانية طهران طلاب جامعة العلوم والتكنولوجيا في مسيرة احتجاجية رافضين تدخل الأجهزة الأمنية والعسكرية في شؤون الجامعة.

وعلى صعيد متصل، شارك المتقاعدون في عدد من المدن الإيرانية في مسيرات وتجمعات احتجاجية بسبب عدم تلبية السلطات لمطالبهم التي سبق وأن أكدوها مرارا وتكرارا من خلال وقفاتهم الاحتجاجية.

ويشار إلى أن العام الماضي شهد احتجاجات ومسيرات وتجمعات واسعة النطاق في مختلف المدن بإيران.