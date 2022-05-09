طهران: واشنطن غير مستعدة للتوافق بمفاوضات فيينا

وسط جمود يلف مفاوضات إحياء الاتفاق النووي منذ أكثر من شهر ونصف، اعتبرت إيران أن الولايات المتحدة غير مستعدة للتوصل إلى توافق أو نتيجة.

ودعا المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زادة، خلال مؤتمر صحافي اليوم الاثنين، أميركا إلى العودة إلى الاتفاق النووي.

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حرب إعلامية

وقال "هناك من يحاول شن حرب إعلامية ضدنا برعايتها" في إشارة إلى الولايات المتحدة، لكنه أكد أن المفاوضات مع مجموعة 4+1 مستمرة ولم تتوقف، وأن الرسائل تتبادل بين بلاده وباقي الدول.

كما أضاف أن زيارة منسق الاتحاد الأوروبي بشأن المحادثات النووية إنريكي مورا إلى بلاده "تؤكد أن المفاوضات تسير في الخطوات الصحيحة".

إلى ذلك، شدد على أن طهران لن تسمح في المفاوضات ببقاء أي آلية تمنعها من الاستفادة الكاملة من الاتفاق النووي.

مسعى أخير

تأتي تلك التصريحات فيما يرتقب أن يزور مورا إيران غداً الثلاثاء في مسعى أخير لكسر الجمود وإنقاذ اتفاق عام 2015.

يذكر أن المحادثات التي انطلقت في أبريل الماضي (2021) في فيينا، من أجل إحياء الاتفاق النووي، توقفت منذ مارس (2022) لأسباب أهمها إصرار طهران على رفع واشنطن الحرس الثوري من القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية الأجنبية، ما دفع الاتحاد الأوروبي للسعي لإرساء "حل وسط" ينهي الأزمة التي تنذر بتقويض جهود دبلوماسية أوروبية استمرت أكثر من عام للتوصل إلى توافق.