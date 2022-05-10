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القضاء الإيراني: حكم الإعدام الصادر بحق باحث سويدي-إيراني سيُنفذ

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Ahmad Reza Jalali أحمد رضا جلالي
أحمد رضا جلالي
سجون إيران

القضاء الإيراني: حكم الإعدام الصادر بحق باحث سويدي-إيراني سيُنفذ

المتحدث باسم القضاء الإيراني لم يحدد موعد تنفيذ حكم الإعدام

دبي - رويترز

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قال المتحدث باسم القضاء الإيراني ذبيح الله خدائيان، اليوم الثلاثاء، إن حكم الإعدام الصادر بحق المواطن السويدي الإيراني، أحمد رضا جلالي، مطروح على جدول الأعمال، وسيتم تنفيذه، دون أن يحدد موعدا لذلك.

والأسبوع الماضي ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية أن الباحث السويدي الإيراني، المحكوم بالإعدام بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، سيتم إعدامه بحلول 21 مايو.

والأسبوع الماضي، وصفت وزيرة خارجية السويد آن ليندي التقارير حول نية إيران تطبيق عقوبة الإعدام على مواطنها أحمد جلالي بالمقلقة وطالبت بإطلاق سراحه.

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وقالت عبر تويتر إن بلادها والاتحاد الأوروبي يدينان عقوبة الإعدام، ويطالبان بإطلاق سراح جلالي.

يشار إلى أن جلالي وهو طبيب وباحث في طب الكوارث كان اعتقل في عام 2016 أثناء زيارة أكاديمية لإيران.

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