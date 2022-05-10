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محكمة استئناف بلجيكية تنظر بسجن 3 إيرانيين مدانين بالإرهاب

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Police patrol during the trial of four persons, including an Iranian diplomate and Belgian-Iranian couple at the courthouse in Antwerp, Belgium, Thursday, Feb. 4, 2021. An Iranian official on Thursday was convicted of masterminding a thwarted bomb attack against an exiled Iranian opposition group in France in 2018 and sentenced to 20 years in prison by a Belgian court that rejected his claim of diplomatic immunity. Assadollah Assadi, a Vienna-based diplomat detained in Belgium, refused to testify during his trial last year, invoking his diplomatic status. He did not attend Thursday's hearing at the Antwerp courthouse. (AP Photo/Virginia Mayo)
الشرطة تحمي المحكمة حيث يحاكم الإيرانيون بتهمة الإرهاب في بلجيكا (أرشيفية)
ميليشيات إيران

محكمة استئناف بلجيكية تنظر بسجن 3 إيرانيين مدانين بالإرهاب

المدان الرابع في محاولة تفجير مؤتمر مجاهدي خلق في باريس في 2018، أسد الله أسدي، اختار عدم استئناف الحكم الصادر بحق المتهمين

دبي – مسعود الزاهد

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بدأت صباح اليوم الثلاثاء محكمة الاستئناف في مدينة أنتويرب البلجيكية جلساتها للبت في الأحكام الصادرة بحق ثلاثة إيرانيين متهمين بالتورط في محاولة تفجير مؤتمر منظمة مجاهدي خلق في ضواحي باريس عام 2018.

مناصرو منظمة مجاهدي خلق امام المحكمة (أرشيفية)
مناصرو منظمة مجاهدي خلق امام المحكمة (أرشيفية)

وكانت محكمة بلجيكية قد أدانت أربعة إيرانيين وحكمت عليهم بالسجن لمدد طويلة، ومن ضمنهم الدبلوماسي الإيراني المقيم في فيينا أسد الله أسدي بصفته العقل المدبر لخطة التفجير ونقل المتفجرات لمنفذي العملية التي أفشلتها الشرطة البلجيكية.

وحضر ممثلو مجاهدي خلق كمدعين خاصين جلسة المحاكمة اليوم.

واختار أسد الله أسدي، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة 20 عاماً، عدم استئناف الحكم الصادر بحقه.

أسد الله أسدي
أسد الله أسدي
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من جهتهم، طلب عملاء الاستخبارات الإيرانية الثلاثة الآخرون المتورطون في العملية الفاشلة، وهم أمير سعدوني ونسيمة نعامي ومهرداد عارفاني، الذين حُكم عليهم بالسجن من 15 إلى 18 عاماً، استئناف الحكم الصادر بحقهم.

وفي الجلسات الخمس الماضية، كانت محكمة الاستئناف قد استعرضت نتائج التحقيق وشهادة خبراء المتفجرات بشأن القوة التدميرية للقنبلة التي نقلها أسدي جواً من إيران إلى أوروبا وسلمها لهؤلاء العملاء لزرعها في مؤتمر المعارضة.

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