.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

ملاحقة ابنة رفسنجاني بسبب رفضها شطب "الحرس" من قائمة الإرهاب

  • الخط
Faezeh Hashemi, daughter of Iran's former president Akbar Hashemi-Rafsanjani, attends a campaign meeting meeting for the reformists for the upcoming parliamentary elections at the Hejab hall in downtown Tehran on February 18, 2016. Iranians got a first taste of the campaign for next week's elections, pitting reformists and moderates against conservatives in polls that could shape the country's future over the next decade. (Photo by ATTA KENARE / AFP)
فائزة رفسنجاني (أرشيفية)
ميليشيات إيران

ملاحقة ابنة رفسنجاني بسبب رفضها شطب "الحرس" من قائمة الإرهاب

فائزة رفسنجاني اعتبرت أن طلب طهران رفع الحرس الثوري الإيراني من القائمة السوداء لـ"المنظمات الإرهابية الأجنبية" التي وضعتها الولايات المتحدة "ضار بالمصالح الوطنية"

طهران – فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت السلطة القضائية في إيران، اليوم الثلاثاء، أن ابنة الرئيس الإيراني الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني تواجه دعوى قضائية لمعارضتها علناً شطب الحرس الثوري من القائمة السوداء الأميركية.

ونقل موقع صحيفة "ميزان" الإلكتروني عن المتحدث باسم القضاء، ذبيح الله خديان، قوله في مؤتمر صحافي في طهران، إنه "تجري ملاحقتها وسيتم استدعاؤها من قبل المدعي العام في هاتين القضيتين"، في إشارة إلى قضية تتصل بتعليقات أدلت بها بشأن النبي محمد، بالإضافة لقضية الحرس الثوري.

عناصر من الحرس الثوري الإيراني (أرشيفية)
عناصر من الحرس الثوري الإيراني (أرشيفية)

وجاء تصريح خديان رداً على سؤال حول "التصريحات الأخيرة لفائزة هاشمي حول العقوبات المفروضة على المؤسسات الثورية وإهانة الرسول"، حسب الصحيفة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن ابنة هاشمي رفسنجاني اعتبرت في منتصف أبريل أن طلب طهران رفع الحرس الثوري الإيراني من القائمة السوداء لـ"المنظمات الإرهابية الأجنبية" التي وضعتها الولايات المتحدة "ضار بالمصالح الوطنية".

وفائزة رفسنجاني البالغة من العمر 59 عاماً، هي ابنة أكبر هاشمي رفسنجاني، الرئيس المعتدل الأسبق الذي دعا إلى التقارب مع الغرب والولايات المتحدة.

الرئيس الإيراني الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني (أرشيفية)
الرئيس الإيراني الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني (أرشيفية)
المنسق الأوروبي لمحادثات فيينا: العمل مستمر على سد الثغرات في المفاوضات النووية إيران نووي إيران المنسق الأوروبي لمحادثات فيينا: العمل مستمر على سد الثغرات في المفاوضات النووية

واعتقلت الناشطة النسوية والنائبة السابقة وحكم عليها بالسجن ستة أشهر في نهاية عام 2012 بتهمة "الدعاية" ضد إيران.

في إطار مفاوضات فيينا مع القوى الكبرى لإعادة إطلاق الاتفاق النووي لعام 2015، طالبت طهران واشنطن بشطب الحرس الثوري من قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هذا سر تخلي إيطاليا عن روسيا في الأزمة الأوكرانية؟ هذا سر تخلي إيطاليا عن روسيا في الأزمة الأوكرانية؟
اكتشف المزيد