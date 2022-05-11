.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مشروع قانون لإجازة الاتجار بالآثار بإيران.. وأساتذة يعترضون

  • الخط
A tourist takes pictures at the archaeological site of Persepolis, capital of the Persian Achaemenid Empire from the reign of Darius I (the Great, r. 522-486 BCE) until its destruction in 330 BCE., northeast of the Iranian city of Shiraz, on September 27, 2018. / AFP / Sarah LAI
موقع أثري في شيراز في إيران
اقتصاد إيران

مشروع قانون لإجازة الاتجار بالآثار بإيران.. وأساتذة يعترضون

اعتبر البرلمانيون أن هذا القانون سيوفّر "فرص عمل" لحاملي الشهادات في مجال الآثار ويمنع "تهريب التراث الوطني"

طهران – فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

حضّ عدد من أساتذة علم الآثار الإيرانيين مجلس النواب على التخلي عن مشروع قانون يجيز الاتجار بالقطع الأثرية، وفق ما أفاد الإعلام المحلي اليوم الأربعاء.

وأوردت وكالة "إيسنا" أن "عدداً من أساتذة علم الآثار من مختلف أنحاء البلاد دعوا إلى سحب مشروع قانون يتيح تجارة القطع الأثرية".

سائحون في المتحف الوطني في طهران (أرشيفية)
سائحون في المتحف الوطني في طهران (أرشيفية)

وبحسب الوكالة، تقدم 46 نائباً في مجلس الشورى، من أصل إجمالي عدد أعضائه البالغ 290، بمشروع قانون هذا الأسبوع تحت مسمّى "الاستخدام الأفضل للأغراض والكنوز القديمة".

وأبدى البرلمانيون في المشروع رغبتهم في جعل إيران "مركزاً إقليمياً" للتجارة القانونية للقطع الأثرية، معتبرين أن ذلك سيوفّر "فرص عمل" لحاملي الشهادات في المجال، ويمنع "تهريب التراث الوطني".

وبحسب "إيسنا"، انتقد الأساتذة في رسالة مفتوحة النواب الذين تقدموا بمشروع القانون "من دون أدنى تشاور مع المؤسسات الرسمية المعنية بالآثار" في إيران.

قطع أثرية فارسية في متحف في بريطانيا
قطع أثرية فارسية في متحف في بريطانيا
إيران توقف "أوروبيين" للاشتباه بمحاولتهما "زعزعة الاستقرار"   إيران إيران توقف "أوروبيين" للاشتباه بمحاولتهما "زعزعة الاستقرار"  

واعتبر الأساتذة أن "هذه الخطة ليس أنها لا تحول دون تدمير التراث الوطني من قبل الناهبين فحسب، بل تقوم بتشريع ذلك".

وغالبا ما ترد في وسائل الإعلام الإيرانية تقارير عن توقيف أشخاص ضالعين في نهب القطع الأثرية أو تهريبها والمتاجرة بها.

وتضم إيران 26 موقعاً مدرجاً على لائحة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونيسكو).

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
لماذا يؤثر رفع الفائدة الأميركية على اقتصاديات دول العالم؟ لماذا يؤثر رفع الفائدة الأميركية على اقتصاديات دول العالم؟
اكتشف المزيد