إيران.. اعتقال أكاديمي بتهم تتعلق بالأمن و"الاشتباه بصلات خارجية"

اعتقلت السلطات الإيرانية أستاذا جامعيا بتهم تتعلق بالأمن و"الاشتباه في صلات خارجية"، حسبما ذكرت وسائل إعلام إيرانية اليوم الاثنين.

وحدد إعلام شبه رسمي هوية الأستاذ الجامعي بأنه سعيد مدني، لكنها لم تذكر تفاصيل أو تذكر متى وأين تم احتجازه.

وقال التقرير إن الأستاذ الجامعي التقى بمواطنين أجانب يزعم أنهم مشبوهون ونقل رسائل منهم إلى نشطاء محليين في إيران.

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وأوضح أن مدني، أستاذ علم الاجتماع بجامعة العلامة التي تديرها الحكومة في طهران، كان ناشطا أيضا. وكانت المحاكم قد استدعته عدة مرات في الماضي، ومنع ذات مرة عام 2019 من السفر للخارج.

كثفت إيران في الأسابيع الأخيرة حملتها القمعية ضد المعارضة، بما في ذلك مداهمات للنشطاء.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، قال بيان صادر عن المخرج السينمائي محمد رسولوف وآخرون إن السلطات داهمت مؤخرا مكاتب ومنازل العديد من صانعي الأفلام وغيرهم من المتخصصين في الصناعة، واعتقلت بعضهم.

وأفادت وسائل الإعلام الحكومية يوم الجمعة الماضي أن السلطات اعتقلت ما لا يقل عن 22 متظاهرا احتجاجا على ارتفاع مفاجئ في أسعار المواد الغذائية الأساسية المدعومة.

ويوم السبت، قال أحمد أفاي، عضو البرلمان من مدينة دزفول في محافظة خوزستان جنوب غرب البلاد، إن شخصا قتل خلال الاضطرابات.

وتأتي الاضطرابات في أعقاب إعلان إيران في وقت سابق من الأسبوع أن تكلفة زيت الطهي والدجاج والبيض والحليب سترتفع بنسبة تصل إلى 300 بالمائة، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء الشرق الأوسط بسبب أزمات سلسلة التوريد العالمية وغزو روسيا لأوكرانيا، وهي مصدر رئيسي للمواد الغذائية.