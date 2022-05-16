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طهران: قدمنا "مبادرات خاصة" بشأن النووي وننتظر رداً من واشنطن

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(أ ف ب)
سعيد خطيب زاده
نووي إيران

طهران: قدمنا "مبادرات خاصة" بشأن النووي وننتظر رداً من واشنطن

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: يمكن التوصل لاتفاق قريبا في مفاوضات فيينا إذا تلقينا ردا مقبولا من الجانب الأميركي

العربية.نت

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نقلت صحيفة "طهران تايمز"، اليوم الاثنين، عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، قوله إنه يمكن التوصل لاتفاق قريبا في مفاوضات الاتفاق النووي، إذا تلقت إيران ردا مقبولا من الجانب الأميركي.

وأضاف أن هناك بعض المبادرات المطروحة، ومن المتفق عليه أن واشنطن سترد على الحلول المقترحة، مؤكداً: "إذا تلقينا الرد المطلوب من واشنطن، فيمكن التوصل إلى اتفاق قريبًا".

وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قال، أمس الأحد، إنه بحث مع نظرائه من بريطانيا وألمانيا وفرنسا جهود تحقيق العودة المتبادلة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي الإيراني.

وأضاف بلينكن عبر حسابه على "تويتر" أن الوزراء الأربعة ناقشوا أيضا خطط مواصلة دعم أوكرانيا ومحاسبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وداعميه.

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وأكد بلينكن أنه بحث في اجتماع لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي "الناتو" الاستعدادات لإطلاق المفهوم الاستراتيجي القادم للحلف في مدريد، من أجل الاستمرار في حماية الأمن عبر الأطلسي.

وتابع: "نعتزم التأكد على أن المفهوم الاستراتيجي الجديد للحلف يضمن استعداده لمواجهة أي تحد ضمن المناخ الأمني الجديد والأكثر خطورة".

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