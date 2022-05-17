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إسرائيل تجري مناورات تحاكي ضربة واسعة النطاق على إيران

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طائرات إف 35 إسرائيلية (أ ف ب)
طائرات إف 35 إسرائيلية (أ ف ب)

إسرائيل تجري مناورات تحاكي ضربة واسعة النطاق على إيران

دبي - العربية.نت

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لأول مرة، يجري سلاح الجو الإسرائيلي تدريبات على توجيه ضربة واسعة النطاق لإيران في وقت لاحق من هذا الشهر، خلال مناورات عسكرية كبيرة.

وستجرى المناورات الجوية واسعة النطاق، بما في ذلك هجوم محاكاة على أهداف نووية إيرانية، في قبرص خلال الأسبوع الرابع والأخير من التدريبات التي تستغرق شهرا، بدءا من 29 مايو الجاري، وفق تقرير نشره موقع "تايمز أوف إسرائيل".

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ضرب منشآت نووية

كذلك، أفاد التقرير بأن المناورات الجوية الإسرائيلية هي الأولى من نوعها لمحاكاة هجوم على منشآت نووية إيرانية.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يعد قائمة أهداف محتملة في إيران باستخدام الذكاء الاصطناعي.

منشأة نطنز (فرانس برس)
منشأة نطنز (فرانس برس)

كما، أن الجيش الإسرائيلي عليه البحث عن طرق لضرب منشآت إيرانية تحت الأرض والتعامل مع الدفاعات الجوية الإيرانية المعقدة، بالإضافة إلى أنه سيبحث الاستعداد لرد انتقامي من إيران وحلفائها في المنطقة.

مفاوضات معلقة

يأتي ذلك، في ضوء تزايد عدم اليقين بشأن عودة إيران إلى الاتفاق النووي لعام 2015، وسط مفاوضات متوقفة منذ فترة طويلة مع الولايات المتحدة، حيث كثف الجيش الإسرائيلي في العام الماضي تدريباته لشن هجمات ضد منشآت طهران النووية.

يذكر أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، قال خلال عرض عسكري، الشهر الماضي، إن القوات المسلحة الإيرانية ستستهدف قلب إسرائيل إذا قامت "بأدنى تحرك" ضد إيران.

وأكدت إسرائيل مراراً أنها لن تقبل بأن تصبح إيران "دولة نووية" في الوقت الذي تحاول فيه طهران والدول الكبرى إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

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