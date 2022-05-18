احتجز رهائن وانتحر.. مهاجم يقتل 4 في إيران

أفادت الشرطة الإيرانية، الأربعاء، بمقتل 4 أشخاص بينهم المهاجم وجرح 7 آخرين في عملية احتجاز رهائن وقعت بمقر مؤسسة تابعة للدولة في غرب إيران.

وقال قائد الشرطة المحلية في مدينة إيلام الجنرال دلاور القاصي مهر في تصريح للتلفزيون الرسمي، إن رجلا يبلغ 37 عاما من مؤسسة المستضعفين في مدينة إيلام، دخل قاعة مسلّحا برشاش كلاشنيكوف وقنبلتين.

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كما أضاف أن القاتل اتّخذ أفرادا من المؤسسة رهائن وراح يطلق النار، كذلك فجّر قنبلة ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص بينهم امرأتان وجرح 7.

دوافع شخصية

وأكد أن الحصيلة مرشّحة للارتفاع لأن 4 من الجرحى بحالة حرجة.

في حين أفادت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا" إلى وجود دوافع شخصية لدى المهاجم الذي انتحر في الموقع.

ونشرت تسجيل فيديو يظهر عددا من الشرطيين ومسلحين بلباس مدني وعناصر في الهلال الأحمر الإيراني في محيط المبنى.

"مؤسسة المستضعفين"

يذكر أن الواقعة كانت سجّلت قرابة التاسعة صباحا (04,30 ت غ) في داخل مؤسسة المستضعفين، إحدى أبرز الجمعيات الخيرية في إيران.

وعلى مر السنين، تحوّلت المؤسسة إلى تجمّع ضخم مساهم في عدد من القطاعات الأساسية في الاقتصاد الإيراني بينها النفط والتعدين.