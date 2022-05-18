.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

احتجز رهائن وانتحر.. مهاجم يقتل 4 في إيران

  • الخط
من العملية (فرانس برس)

احتجز رهائن وانتحر.. مهاجم يقتل 4 في إيران

القاتل اتّخذ أفراداً من المؤسسة رهائن وراح يطلق النار

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أفادت الشرطة الإيرانية، الأربعاء، بمقتل 4 أشخاص بينهم المهاجم وجرح 7 آخرين في عملية احتجاز رهائن وقعت بمقر مؤسسة تابعة للدولة في غرب إيران.

"اخجل وارحل يا رئيسي".. احتجاجات الغضب تتجدد وسط إيران إيران "اخجل وارحل يا رئيسي".. احتجاجات الغضب تتجدد وسط إيران

وقال قائد الشرطة المحلية في مدينة إيلام الجنرال دلاور القاصي مهر في تصريح للتلفزيون الرسمي، إن رجلا يبلغ 37 عاما من مؤسسة المستضعفين في مدينة إيلام، دخل قاعة مسلّحا برشاش كلاشنيكوف وقنبلتين.

كما أضاف أن القاتل اتّخذ أفرادا من المؤسسة رهائن وراح يطلق النار، كذلك فجّر قنبلة ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص بينهم امرأتان وجرح 7.

دوافع شخصية

وأكد أن الحصيلة مرشّحة للارتفاع لأن 4 من الجرحى بحالة حرجة.

في حين أفادت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا" إلى وجود دوافع شخصية لدى المهاجم الذي انتحر في الموقع.

ونشرت تسجيل فيديو يظهر عددا من الشرطيين ومسلحين بلباس مدني وعناصر في الهلال الأحمر الإيراني في محيط المبنى.

"مؤسسة المستضعفين"

يذكر أن الواقعة كانت سجّلت قرابة التاسعة صباحا (04,30 ت غ) في داخل مؤسسة المستضعفين، إحدى أبرز الجمعيات الخيرية في إيران.

وعلى مر السنين، تحوّلت المؤسسة إلى تجمّع ضخم مساهم في عدد من القطاعات الأساسية في الاقتصاد الإيراني بينها النفط والتعدين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
موجة غبار شديدة تضرب العراق والكويت والسعودية والإمارات موجة غبار شديدة تضرب العراق والكويت والسعودية والإمارات
اكتشف المزيد