إيران تعلن اعتقال أعضاء خلية تجسس إسرائيلية

أعلنت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية، اليوم الأحد، أن الحرس الثوري الإيراني اكتشف أعضاء من شبكة جهاز مخابرات إسرائيلي وألقى القبض عليهم.

وقالت خدمة العلاقات العامة في الحرس الثوري في بيان "بتوجيه من جهاز المخابرات التابع لإسرائيل، حاولت الشبكة سرقة وتدمير الممتلكات الشخصية والعامة والخطف وانتزاع اعترافات ملفقة من خلال شبكة من البلطجية".

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فيما ربطت الاستخبارات الإيرانية بين شبكة الجواسيس وإعلان الحرس الثوري الإيراني مقتل العقيد صياد خدائي الأحد، برصاص مجهولين قرب منزله وسط العاصمة طهران. وفق ما أوردت وسائل إعلام إيرانية.

فقد أكدت المعلومات أن القتيل ينتمي لفيلق القدس، وسبق له أن شارك بالمعارك في سوريا.

إلى هذا، انتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت خدائي برفقة قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، والقتيل بغارة أميركية استهدفت موكبه قبل سنوات في العراق.

وكانت دائرة العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني، قد أكدت مقتل العقيد صياد خدائي.

وأضاف بيان للحرس الثوري أن الضابط القتيل تعرض لإطلاق نار في أحد الأزقة المؤدية إلى شارع مجاهدي الإسلام شرق طهران.

فيما أفادت مصادر أخرى أن خدائي ينتمي لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وسبق له أن شارك بالمعارك في سوريا.

وأكدت أنه قتل بـ 5 رصاصات مجهولة أطلقت عليه من دراجة نارية يقودها مجهولان في شارع "مجاهدي الإسلام" بالعاصمة بالقرب من منزله.