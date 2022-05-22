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إيران تنفي حديث قيادة البلاد عن حلول وسط في الملف النووي

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وزير خارجية إيران، حسين أمير عبد اللهيان(أرشيفية- فرانس برس)
وزير خارجية إيران، حسين أمير عبد اللهيان (أرشيفية- فرانس برس)
نووي إيران

إيران تنفي حديث قيادة البلاد عن حلول وسط في الملف النووي

نشرت وكالة الأنباء القطرية مقتطفات من مقابلة لوزير الخارجية الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني مع صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية ونسبت له أن "القيادة الإيرانية أخبرتنا أنها مستعدة لحل وسط".

دبي - قناة العربية

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نقلت قناة "إيران إنترناشيونال" السبت عن متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية نفيه أن تكون قيادة البلاد قد تحدثت عن أي شيء يتعلق بحلول وسط بشأن الملف النووي.

وقال المتحدث إن الرواية القطرية بشأن اللقاء مع القيادة الإيرانية "خطأ تماما" وتبدو "جزءا من حملة دعائية"، مشيرا إلى أن الزعيم الإيراني لم يقل أي شيء عن تسوية.

وأضاف المتحدث أن الزعيم الإيراني أخبر أمير قطر أن الأميركيين "يعرفون ما يجب فعله لجعل مفاوضات فيينا مثمرة".

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وفي وقت سابق اليوم، نشرت وكالة الأنباء القطرية مقتطفات من مقابلة لوزير الخارجية الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني مع صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية ونسبت له أن "القيادة الإيرانية أخبرتنا أنها مستعدة لحل وسط".

نقلت الوكالة عن وزير الخارجية القطري أن "التوصل إلى حل في هذا الشأن سيدعم الاستقرار في الخليج، وسيساعد ضخ كميات إضافية من النفط الإيراني إلى الأسواق على استقرار أسعار الخام وخفض التضخم".

وقال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، السبت، إنه بحث هاتفيا مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الخطوات التالية، لإحياء الاتفاق النووي المبرم بين طهران وقوى عالمية.

وأضاف بوريل عبر حسابه على تويتر: "من المهم أن نمضي قدما. فكلما طال انتظارنا زادت صعوبة اختتام المفاوضات" النووية.

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