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غرق بدمائه.. شاهد عقيد إيران القتيل برفقة سليماني

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العقيد القتيل مع سليماني القتيل أيضا

غرق بدمائه.. شاهد عقيد إيران القتيل برفقة سليماني

دبي - العربية.نت

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بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني مقتل العقيد صياد خدائي الأحد، برصاص مجهولين قرب منزله وسط العاصمة طهران، أكدت المعلومات أن القتيل ينتمي لفيلق القدس، وسبق له أن شارك بالمعارك في سوريا.

مقتل عقيد من الحرس الثوري بـ5 رصاصات مجهولة وسط طهران إيران مقتل عقيد من الحرس الثوري بـ5 رصاصات مجهولة وسط طهران

وانتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت خدائي برفقة قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، والقتيل بغارة أميركية استهدفت موكبه قبل سنوات في العراق.

شارك بالمعارك في سوريا

وكانت دائرة العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني، قد أكدت مقتل العقيد صياد خدائي.

وأضاف بيان للحرس الثوري أن الضابط القتيل تعرض لإطلاق نار في أحد الأزقة المؤدية إلى شارع مجاهدي الإسلام شرق طهران.

فيما أفادت مصادر أخرى، أن خدائي ينتمي لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وسبق له أن شارك بالمعارك في سوريا.

وأكدت أنه قتل بـ 5 رصاصات مجهولة أطلقت عليه من دراجة نارية يقودها مجهولان في شارع "مجاهدي الإسلام" بالعاصمة بالقرب من منزله.

مطاردة المهاجمين

وأشارت إلى أن زوجته عثرت عليه غارقا بدمائه وأبلغت عن الحادث.

إلى ذلك، قالت إن عملية مطاردة المهاجمين مستمرة من قبل قوات الأمن التي اتخذت الإجراءات اللازمة للتعرف على الجناة، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

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