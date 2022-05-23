شاهد انهيار مبنى في إيران.. مقتل خمسة و80 تحت الأنقاض

أدى انهيار مبنى قيد الإنشاء في مدينة آبدان بجنوب غرب إيران إلى مقتل 5 أشخاص على الأقل، واعتبر العشرات في عداد المفقودين، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي، الاثنين.

وقال إن "أجزاء من مبنى متروبول المؤلف من عشر طبقات والواقع في مدينة عبادان (120 كيلومترا عن الأهواز) في جنوب غرب إيران، انهارت".

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كما أشار التلفزيون الرسمي الى أن المبنى يقع على "الشارع المركزي الأكثر ازدحاما في المدينة"، ويجاور مباني "تجارية وطبية وأخرى تضم العديد من المكاتب".

فيما قال المتحدث باسم هيئة الإغاثة الوطنية مجتبى خالدي "حتى الآن، قضى أربعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 21 آخرون" في الانهيار.

80 شخصا تحت الأنقاض

من جهتها، أفادت جمعية الهلال الأحمر الإيرانية في الأهواز، أن 80 شخصا على الأقل علقوا جراء انهيار المبنى، وأن العمل جارٍ لإنقاذهم.

وأضافت أن رجال الإنقاذ يستخدمون الكلاب البوليسية للمساعدة في عمليات البحث.