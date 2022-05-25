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اليونان تحتجز سفينة إيرانية.. وطهران تطالب بالافراج الفوري عنها

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سفينة شحن إيرانية
أرشيفية

اليونان تحتجز سفينة إيرانية.. وطهران تطالب بالافراج الفوري عنها

الملاحة الإيرانية: اليونان احتجزت السفينة تنفيذا لطلب أميركي

دبي - العربية نت

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أعلنت مؤسسة الملاحة البحرية الإيرانية، اليوم الأربعاء أن "السلطات في اليونان تحتجز سفينة تجارية ترفع علم إيران وتصادر حمولتها وتعتقل طاقمها".

ولفتت في بيان الى أن "اليونان احتجزت السفينة تنفيذا لطلب أميركي دون مراعاة القانون الدولي"، معتبرة أن "توقيف السفينة ومصادرة حمولتها قرصنة بحرية تقوم بها دولة".

وأشارت الى أنه "يتوجب على السلطات المعنية في أثينا الإفراج فورا عن السفينة والعمل بالتزاماتها الدولية".

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وفي وقت سابق من اليوم، فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على شبكة دولية لتهريب النفط وغسيل الأموال يقودها مسؤولون في فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني سهلت بيع ما قيمته مئات الملايين من الدولارات من النفط الإيراني لصالح فيلق القدس وجماعة حزب الله اللبنانية.

وقالت الوزارة في بيان إن شبكة تهريب النفط هذه كانت بمثابة عنصر حاسم في جمع عائدات النفط لصالح إيران.

وأضافت الخارجية أنها صنفت هذه الشبكة ضمن المنظمات الإرهابية.

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