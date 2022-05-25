شاهد لحظات الانهيار المروعة لمبنى في إيران فوق أجساد المواطنين

انتشلت فرق الإنقاذ في إيران، 16 ضحية من تحت أنقاض مبنى متربول في مدينة عبادان جنوب غرب إيران، فيما تستمر عمليات البحث مع توقع وجود 50 شخصا حتی الآن تحت المبنى المنهار.

وكشفت فيديوهات على مواقع التواصل، المشاهد الأولى لانهيار المبنى من أقرب نقطة سجلتها كاميرا مراقبة في محل مجاور، كما رصدت كاميرا مراقبة أخرى لحظة الانهيار من الزاوية الخلفية لمبنى المتروبول.

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وتلقى أهالي بعض المفقودين اتصالات من مقهى تحت الأنقاض يطالبون بالنجدة ولكن عمليات الأنقاض تسير بشكل بطيء بسبب قلة الإمكانيات من جهة، والتخوف من انهيار ما تبقى من المبنى المنهار من جهة أخرى.

وأدى انهيار المبنى التجاري قيد الإنشاء في مدينة عبادان بجنوب غرب إيران، الاثنين، إلى مقتل 16.

فيما تصاعدت المخاوف من أن تكون حصيلة الضحايا أعلى بكثير، حيث يعتقد أن أكثر من 80 شخصاً ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض.

10 طوابق

لاسيما أن أجزاء من مبنى متروبول المؤلف من عشر طوابق والواقع على بعد 120 كيلومترا من الأهواز، انهارت كلياً.

ويجاور هذا البناء الذي يقع على "الشارع المركزي الأكثر ازدحاما في المدينة"، مبان تجارية وطبية وأخرى تضم العديد من المكاتب.

يشار إلى أن هذا الانهيار ذكّر الكثيرين بحريق عام 2017، الذي التهم مبنى بلاسكو الشهير في العاصمة طهران، مودياً بحياة العشرات.

في حين شهدت مدينة عبادان عام 1978، حريقاً كبيراً في دار سينما ريكس، أدى إلى مقتل المئات.

وتستضيف تلك المدينة أقدم مصفاة لتكرير النفط في الشرق الأوسط، إذ دخلت الخدمة عام 1912.