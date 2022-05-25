وكالة الطاقة الذرية: نمر بمنعطف شديد الصعوبة مع إيران

قال رافائيل غروسي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأربعاء، إن المحادثات مع إيران بهدف إنهاء أزمة مطولة بخصوص تفسير منشأ جزيئات اليورانيوم المعالجة التي عثر عليها في موقع يبدو قديما لكن لم يعلن عنه، تمر "بمنعطف شديد الصعوبة".

ومن المنتظر أن يقدم غروسي تقريره بهذا الشأن إلى مجلس محافظي الوكالة قبل اجتماع فصلي يبدأ في السادس من يونيو.

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وذكر غروسي، خلال جلسة نقاش في منتدى "دافوس" الاقتصادي العالمي، أنه يأمل أن يتم استغلال الوقت من الآن وحتى موعد تقديم التقرير على نحو جيد.

مدير الوكالة أكد بالقول: ما زلنا بصدد محاولة الحصول على أجوبة من إيران بخصوص قضايا عالقة.