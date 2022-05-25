.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

وكالة الطاقة الذرية: نمر بمنعطف شديد الصعوبة مع إيران

  • الخط
(أرشيفية من فرانس برس)
رافائيل غروسي
نووي إيران

وكالة الطاقة الذرية: نمر بمنعطف شديد الصعوبة مع إيران

مدير الوكالة يؤكد: ما زلنا بصدد محاولة الحصول على أجوبة من إيران بخصوص قضايا عالقة

العربية.نت، رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قال رافائيل غروسي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأربعاء، إن المحادثات مع إيران بهدف إنهاء أزمة مطولة بخصوص تفسير منشأ جزيئات اليورانيوم المعالجة التي عثر عليها في موقع يبدو قديما لكن لم يعلن عنه، تمر "بمنعطف شديد الصعوبة".

ومن المنتظر أن يقدم غروسي تقريره بهذا الشأن إلى مجلس محافظي الوكالة قبل اجتماع فصلي يبدأ في السادس من يونيو.

تعبيرية
تعبيرية

وذكر غروسي، خلال جلسة نقاش في منتدى "دافوس" الاقتصادي العالمي، أنه يأمل أن يتم استغلال الوقت من الآن وحتى موعد تقديم التقرير على نحو جيد.

شاهد لحظات الانهيار المروعة لمبنى في إيران فوق أجساد المواطنين إيران شاهد لحظات الانهيار المروعة لمبنى في إيران فوق أجساد المواطنين
إسرائيل تشيد بقرار بايدن إبقاء حرس إيران الثوري بقائمة الإرهاب العرب والعالم ميليشيات إيران إسرائيل تشيد بقرار بايدن إبقاء حرس إيران الثوري بقائمة الإرهاب

مدير الوكالة أكد بالقول: ما زلنا بصدد محاولة الحصول على أجوبة من إيران بخصوص قضايا عالقة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل ينجح بايدن في إقناع الكونغرس بتغيير قوانين بيع الأسلحة؟ هل ينجح بايدن في إقناع الكونغرس بتغيير قوانين بيع الأسلحة؟
اكتشف المزيد