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احتجزتها اليونان.. أميركا تصادر شحنة نفط إيرانية

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سفينة إيرانية (أرشيفية- فرانس برس)
سفينة إيرانية (أرشيفية - فرانس برس)

احتجزتها اليونان.. أميركا تصادر شحنة نفط إيرانية

دبي - العربية.نت

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بعدما أعلنت طهران أن اليونان احتجزت سفينة إيرانية، قبالة جزيرة إيفيا اليونانية، كشفت مصادر مطلعة أن أميركا صادرت شحنة النفط التي كانت على متنها.

فقد أوضحت 3 مصادر، اليوم الخميس، أنه تم نقل شحنة النفط إلى ناقلة أخرى استأجرتها أميركا على أن تبحر قريباً إلى أراضيها، بحسب ما أفادت وكالة رويترز.

احتجزتها اليونان.. أميركا تصادر شحنة نفط إيرانية إيران احتجزتها اليونان.. أميركا تصادر شحنة نفط إيرانية

نيابة عن أميركا

كما أشار مصدر في وزارة الشحن اليونانية إلى أن تلك المصادرة جاءت نيابة عن أميركا.

وأضاف أن وزارة العدل الأميركية "أبلغت اليونان بأن الشحنة على السفينة هي نفط إيراني"، دون أن يورد مزيدا من التفاصيل.

صورة تعبيرية للنفط الإيراني
صورة تعبيرية للنفط الإيراني

غضب إيراني.. قرصنة!

وكانت مؤسسة الملاحة البحرية الإيرانية أعربت أمس عن امتعاضها من تلك الخطوة اليونانية، واتهمت أثينا باحتجاز السفينة تنفيذاً لطلب أميركي دون مراعاة القانون الدولي"، واصفة الأمر بالـ "القرصنة البحرية".

كما دعت السلطات اليونانية المعنية إلى "الإفراج فورا عن السفينة"، حسب تعبيرها.

فيما استعدت الخارجية الإيرانية القائم بالأعمال اليوناني، للتعبير عن احتجاجها.

يذكر أن تلك السفينة كانت احتجزت في 19 أبريل الماضي، وأعلنت قوات خفر السواحل حينها أنها أوقفت ناقلة نفط روسية تحمل شحنة من الخام الإيراني قبالة ساحل جزيرة إيفيا.

أتت تلك الخطوة تنفيذاً لتشديد العقوبات الأميركية والغربية على روسيا جراء العملية التي أطلقتها في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي من جهة، ومن جهة أخرى تماشياً مع العقوبات التي لا تزال تفرضها واشنطن على طهران، لاسيما في ما يتعلق بالنفط، منذ انسحابها الأحادي من الاتفاق النووي الموقع عام 2018.

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