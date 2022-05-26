حذر من الهاوية.. مقال على وسيلة إعلام إيرانية نشر واختفى!
إيران شهدت مؤخرا مظاهرات انطلقت من مدينة الخفاجية شمال غربي الأهواز
على وقع الاحتجاجات الأخيرة في البلاد، نشرت وكالة مهر الإيرانية شبه الرسمية، الخميس، مقالا يحذر من الوضع في البلاد، تحت عنوان "النظام الإيراني يقترب من حافة الهاوية يوماً بعد يوم".
وبعيد نشر المقال، اختفى فجأة من موقع الوكالة، ذلك بعدما تطرّق للفساد المستشري بين المقربين من المرشد الأعلى، والذي كان سبباً في الاحتجاجات الأخيرة.
غموض يلف الحادثة
ووصفت الوكالة حذف دعم السلع الأساسية بـ"الخطوة المتسرعة" التي تفتقر إلى خطة طويلة أمد، وقرار فوضوي في مجال توزيع الخبز.
في حين لم تكشف أسباب حذف المقال، وما إذا كان هناك تعليمات من السلطات أو أوامر معينة، ولا حتى من يقف وراء نشره.
احتجاجات على رفع الدعم
أتت هذه التطورات بينما شهدت إيران مؤخرا مظاهرات انطلقت من مدينة الخفاجية في شمال غربي الأهواز، سرعان ما توسعت رقعتها في المحافظات المجاورة من قبيل لورستان، وجهارمحال وبختياري، وكهكيلوية وبوير أحمد.
وهتف المحتجون على ارتفاع أسعار السلع الاساسية بعد حذف الدعم الحكومي عنها.
إلى ذلك، يزداد الوضع سوءا نتيجة لهبوط سعر العملة الوطنية.
كما يعصف التضخم بالاقتصاد الإيراني، وسط فساد مستشرٍ مع فقدان خارطة طريق واضحة المعالم عقب توقف المفاوضات النووية في فيننا والبقاء على العقوبات الأميركية.
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حذر من الهاوية.. مقال على وسيلة إعلام إيرانية نشر واختفى!إيران شهدت مؤخرا مظاهرات انطلقت من مدينة الخفاجية شمال غربي الأهواز إيران
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