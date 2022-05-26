بسبب إسقاط طائرة أوكرانية.. إلغاء مباراة بين إيران وكندا

أعلن المتحدث باسم رابطة أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية، حامد إسماعيليون، اليوم الخميس، أنه تم إلغاء المباراة الودية بين المنتخبين الإيراني والكندي لكرة القدم، وبدوره أكد الاتحاد الكندي لكرة القدم هذه الخبر أيضا.

إلى ذلك أعلن الاتحاد الكندي، الخميس، وذلك قبل عشرة أيام من المباراة الودية بين فريقي البلدين، إلغاء المباراة، إلا أن تغريدات الاتحاد لا تذكر تفاصيل وأسباب إلغاء هذه المباراة الودية.

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كما أضاف الاتحاد الكندي لكرة القدم أن التفاصيل الإضافية ستكون متاحة لجميع مشتري التذاكر قريبا.

Canada Soccer has cancelled the international match that was scheduled for 5 June 2022 against Iran as part of the Men’s National Team preparations for the FIFA World Cup Qatar 2022™. Additional details will be provided to all ticket purchasers. pic.twitter.com/7GhKT5toa7 — Canada Soccer (@CanadaSoccerEN) May 26, 2022

وفي وقت سابق، كان من المقرر أن يلعب المنتخب الإيراني مباراة ودية ضد المنتخب الكندي لكرة القدم في فانكوفر يوم 5 يونيو في أول مباراة تصفيات ما قبل كأس العالم.

قضية خلافية

وأصبح موضوع هذه المباراة الودية قضية خلافية على الصعيد السياسي في كندا، خاصة أن غالبية ضحايا الرحلة الجوية للطائرة الأوكرانية التي أسقطت في إيران، كانوا مواطنين كنديين أو مقيمين دائمين في هذا البلد.

وأطلقت رابطة عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية حملة واسعة النطاق لإلغاء المباراة في الأيام الأخيرة قبيل تنظيمها، وأصدر عدد من أعضاء البرلمان الكندي المحافظين بيانا يطالب بإلغاء المباراة الودية بين المنتخبين الإيراني والكندي لكرة القدم.

وكان إسماعيلون الذي فقد زوجته وابنته في إسقاط الطائرة الأوكرانية، قال في وقت سابق إن دعوة فريق كرة القدم الإيراني إلى كندا شكلت "صفعة" لأسر ركاب الرحلة (PS 752) الذين قتلوا.

يذكر أنه تم إسقاط الطائرة الأوكرانية التي كانت تحمل رقم الرحلة PS 752 بصاروخين أطلقهما الحرس الثوري في 8 يناير 2020، بعد دقائق من إقلاع الطائرة من مدرج مطار طهران الدولي، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصا.

ولم تقدم السلطات الإيرانية حتى الآن إجابة واضحة عن الغموض الذي يكتنف هذه القضية، ويطالب أهالي الضحايا بمحاكمة مرتكبي إطلاق النار على الطائرة ومحاسبتهم.