مستشار الأمن القومي الإسرائيلي يبحث في واشنطن ملف إيران

كشف ثلاثة مسؤولين إسرائيليين أن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال هولاتا سيتوجه إلى واشنطن العاصمة الأسبوع المقبل لإجراء محادثات مع نظيره في البيت الأبيض جيك سوليفان بشأن المحادثات النووية المتوقفة مع إيران، وفق موقع أكسيوس الأميركي.

وأفاد مراسل العربية/الحدث بأن إسرائيل ستطلب من واشنطن خطة بديلة إذا أخفقت جهود إحياء الاتفاق النووي تقوم على فرض عقوبات غير مسبوقة على إيران.

مادة اعلانية

كذلك، أضاف أن إسرائيل ستطلب من واشنطن التلويح بخيار عسكري حال فشل إحياء الاتفاق مع إيران.

الحرس الثوري

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت رحّب أمس الأربعاء، بعزم الإدارة الأميركية إبقاء الحرس الثوري الإيراني على قائمة التنظيمات الإرهابية وعدم تقديم مزيد من التنازلات لإيران في مقابل إحياء الاتفاق النووي.

في موازاة ذلك، أبدى المبعوث الأميركي لإيران روبرت مالي، أمس استعداد بلاده لتشديد العقوبات على طهران إذا لم يتم التوصل معها لاتفاق، فضلاً عن تحذيره السلطات الإيرانية من تقديم مطالب خارج إطار الاتفاق النووي، لأي إشارة ربما إلى مطلب رفع الحرس الثوري عن لائحة الإرهاب.

يذكر أن المحادثات النووية التي انطلقت في أبريل 2021 في العاصمة النمساوية، بمشاركة أميركية غير مباشرة كانت توقفت في مارس الماضي، بعد جولات ماراثونية من المباحثات بين الوفد الإيراني والقوى الكبرى.

إلا أنها لم تتوصل حتى الآن إلى توافق رغم التقدم الذي حققته، بسسب تباين حول عدد من الملفات، من بينها العقوبات وملف الحرس الثوري.