تظاهرات الغضب تتجدد في عبادان.. "اخجل يا خامنئي"

تجددت التظاهرات الغاضبة في مدينة عبادان جنوب إيران، على خلفية انهيار مبنى "متروبول"، ما أدى إلى مقتل نحو 19 شخصاً، فيما لا تزال عشرات الجثث تحت الأنقاض.

فقد ارتفعت ليل أمس الخميس دعوات المحتجين للمرشد علي خامنئي بالرحيل.

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" اخجل يا خامنئي"

فيما أظهرت العديد من المقاطع المحتجين يهتفون ضد السلطات التي لم تتمكن حتى اللحظة من انتشال عشرات العالقين تحت الأنقاض جراء سقوط المبنى التجاري قيد الإنشاء، يوم الاثنين الماضي.

وهتف المتظاهرون ليلاً في عبادان والمحمرة التي تبعد نحو 10 كلم عن الأولى" اخجل يا خامنئي"، و"رئيسي عليك بالاستقالة".

إلى ذلك، خرجت تظاهرات في بندر عباس مركز جنوباً، وفي بهبهان وشاهين شهر، تضامناً مع المدينة المنكوبة التي يناهز عدد سكانها 230 ألف نسمة، وتقع في محافظة الأهواز الحدودية مع العراق.

أتت تلك الاحتجاجات بعدما تكررت بشكل مماثل خلال اليومين الماضيين، على الرغم من وعود السلطات بمحاسبة المقصرين في هذا الحادث، وعلى الرغم من توقيف القضاء لعشرة أشخاص بينهم رئيس بلدية عبادان واثنين ممن شغلوا المنصب سابقاً، إضافة إلى موظفين في البلدية مشرفين على المشروع.

الشارع الأكثر ازدحاما

وكان هذا المبنى الذي يقع على "الشارع المركزي الأكثر ازدحاما في المدينة" بجوار مبانٍ "تجارية وطبية وأخرى تضم" مؤسسات ومكاتب، انهار بشكل مفاجئ، فيما لم تعرف بعد أسباب انهياره هذا.

يشار إلى أن هذا الحادث أعاد إلى الأذهان كارثة مبنى "بلاسكو وسط طهران، التي وقعت مطلع عام 2017. حيث انهار حينها مبنى مؤلف من 15 طابقا، بينما كان رجال الإطفاء يعملون على إخماد حريق اندلع فيه. وقضى وقتها 22 شخصا بينهم 16 من رجال الإطفاء.

كما ذكّر أيضاً بما شهدته عبادان نفسها عام 1978، حيث التهم حريق كبير دار سينما ريكس، وأدى إلى مقتل المئات.