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رداً على مصادرة شحنة نفط.. إيران تلوح بمعاقبة اليونان

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ناقلة النفط الإيرانية (لانا) - رويترز

رداً على مصادرة شحنة نفط.. إيران تلوح بمعاقبة اليونان

دبي - العربية.نت

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رداً على احتجاز سفينة إيرانية قرب اليونان الأسبوع الماضي ومصادرة شحنة النفط التي تحملها، لوحت طهران الجمعة باتخاذ إجراءات عقابية ضد أثينا، وفق ما نقلته "رويترز".

احتجزتها اليونان.. أميركا تصادر شحنة نفط إيرانية إيران احتجزتها اليونان.. أميركا تصادر شحنة نفط إيرانية

كما طالبت خارجية إيران اليوم، بالإفراج عن ناقلة النفط (لانا)، التي أعلنت اليونان أنها ستسلّم حمولتها للولايات المتحدة، معتبرة أن ذلك يشكّل "انتهاكاً" للقوانين الدولية.

من جانبها، أعلنت أثينا الأربعاء أنها ستسلّم واشنطن، حمولة نفط إيراني كانت على متن ناقلة احتجزتها السلطات اليونانية بناء على طلب القضاء الأميركي.

وأفادت التقارير بأنّ الناقلة محمّلة بـ115 ألف طنّ من النفط الإيراني.

ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة قرب اليونان - رويترز
ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة قرب اليونان - رويترز

احتجاج.. واستدعاء

في المقابل، أعلنت الخارجية الإيرانية الجمعة استدعاء القائم بأعمال السفارة السويسرية التي ترعى المصالح الأميركية في طهران، مشددة على ضرورة "الرفع الفوري للحجز عن السفينة وشحنتها"، من دون أن تحدد اسمها أو طبيعة ما تحمل.

كما أكدت طهران أن السفينة تابعة لها. إلا أن موقع "مارين ترافيك" المتخصص في تتبع حركة الملاحة البحرية، أشار إلى أن السفينة لا تزال قانونيا تحت العلم الروسي حتى بعد تغيير اسمها.

يذكر أنه في 19 نيسان/أبريل احتجزت السلطات اليونانية قبالة جزيرة إيفيا ناقلة النفط الروسية "بيغاس" (تغيّر اسمها بعد أيام إلى "لانا")، وذلك تنفيذاً لعقوبات صادرة من الاتحاد الأوروبي على خلفية العملية الروسية في أوكرانيا.

أتت تلك الخطوة تنفيذاً لتشديد العقوبات الأميركية والغربية على روسيا جراء العملية التي أطلقتها في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي من جهة، ومن جهة أخرى تماشياً مع العقوبات التي لا تزال تفرضها واشنطن على طهران، لاسيما في ما يتعلق بالنفط، منذ انسحابها الأحادي من الاتفاق النووي الموقع عام 2018.

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