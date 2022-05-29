مهمات مسيّرات إيران.. معظمها "خارج الحدود"

نقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن محمود موسوي، معاون العمليات لقائد الجيش الإيراني، قوله إن مهمة القواعد السرية للجيش والمخصصة للطائرات المسيرة تكون في الأغلب "خارج الحدود".

وذكر موسوي أن قواعد الجيش السرية هذه "منتشرة في مناطق مختلفة من البلاد"، وأنها تؤدي المهام "منذ فترة بعيدة".

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وأوضح أن تلك الطائرات قادرة على تنفيذ مهام استراتيجية، لذلك يتم وضعها في مناطق آمنة تحت الأرض.

وكانت إيران كشفت عن قاعدة مسيّرات عسكرية تحت الأرض، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام رسمية، أمس السبت، بعد أيام على قصف قاعدة بارشين.

وقدم الجيش الإيراني بعض التفاصيل عن القاعدة دون أن يكشف موقعها بالتحديد، وذلك وسط التوتر المتصاعد في المنطقة.

من جهته، أفاد التلفزيون الرسمي بأن هناك 100 طائرة مسيرة يحتفظ بها الجيش في قلب جبال زاغروس، بينها طائرات من طراز "أبابيل – 5" التي قال إنها مزودة بصواريخ "قائم – 9"، بحسب موقع "إيران إنترناشونال".

وأكد الجيش الإيراني أن أسطوله هذا يضم أيضاً مسيرات "آرش" المدمرة، إضافة إلى مسيرات "أميد" المضادة للرادارات وغيرها من المسيرات القتالية المزودة بقنابل "بالابان" المجنحة وصواريخ "شفق" و"قائم" و"ألماس".

من جانبه، قال عبد الرحيم موسوي، قائد الجيش الإيراني، إن الجيش يضع على جدول أعماله عمليات تحديث قدرات الطائرات المسيرة الموجودة وتزويدها بصواريخ وقنابل مختلفة.

كما أعلن محمد حسين باقري، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، عن وجود مقار مماثلة للطائرات المسيرة في البلاد.