نشرت قوات الحرس الثوري الإيراني مقطع فيديو يوثق عملية استيلاء عناصر البحرية على ناقلات نفط يونانية في بحر الخليج.

وكان الحرس الثوري قد أعلن الجمعة الماضية احتجاز ناقلتي النفط اليونانيتين في الخليج، "لانتهاكهما قواعد وأصول الملاحة".

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واستولت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني على ناقلتين يونانيتين يوم الجمعة 27 يونيو بسبب "خروقات" في المياه اللازوردية للخليج.

الحرس الثوري الإيراني ينشر فيديو لاستيلائه على ناقلتي النفط اليونانيتين

#العربية pic.twitter.com/HtK0RKY0hG — العربية (@AlArabiya) May 30, 2022

والناقلتان اليونانيتان اللتان تم الاستيلاء عليهما هما Prudent Warrior وDelta Poseidon.

وتم ضبط إحدى الناقلتين قرب عسلوية والأخرى قرب بندر لنجة قرب جزيرة هندورابي.

واحتجزت اليونان سفينة ترفع العلم الإيراني الشهر الماضي، فيما أفادت وسائل إعلامية بأن اليونان سلمت النفط إلى الولايات المتحدة.

يأتي ذلك فيما أفادت وكالة الأنباء اليونانية مصادر بوزارة الشحن بالقول إنه يجب أخذ التوصية في الاعتبار عند الإبحار في الخليج ومضيق هرمز وخليج عمان.

وحذرت الحكومة اليونانية جميع السفن اليونانية التي تبحر في الخليج، بضرورة "التكيف مع الوضع غير المقبول، والواقع الناتج عن تكتيك الحكومة الإيرانية"، في أعقاب احتجاز إيران ناقلتي نفط يونانيتين في الأسبوع الماضي، بحسب ما قاله المتحدث باسم الحكومة، إيوانيس أويكونومو، للصحفيين في أثينا.

وأفادت وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم الاثنين، بأن الاستيلاء على النفط الإيراني في اليونان جاء نتيجة لاتفاقيات دولية وقعت عليها الدولة، ولالتزامات اليونان، وبعد صدور قرارات عن المحكمة.

وكان هناك وقت لدى إيران للاستئناف، أو للمطالبة بوقف قرار المحكمة، إلا أن هذا لم يحدث.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية خطيب زاده أكد مؤخراً أن علاقات بلاده مع اليونان لا ينبغي أن تتزعزع من خلال حسابات قصيرة النظر جداً، بما في ذلك القرصنة بأمر من طرف ثالث.