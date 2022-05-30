إعلام إيراني: السلطات تحتجز سفينة تحمل وقوداً مهرباً
قبل يومين، أكد الحرس الثوري الإيراني احتجاز سفينتين يونانيتين أثناء إبحارهما بالخليج العربي
ذكرت وكالة أنباء "تسنيم" شبه الرسمية أن السلطات الإيرانية احتجزت سفينة تحمل 106500 لتر من الوقود المهرب، وتم اعتقال طاقمها المكون من تسعة أفراد.
وقال كبير قضاة إقليم هرمزجان "بناء على أوامر ممثل الادعاء في قشم وبعد رصد سفينة تحمل 106500 لتر من الوقود المهرب بدأ ضباط القاعدة البحرية عملية احتجازها".
ويعد سعر الوقود في إيران من بين الأرخص في العالم بسبب الدعم الكبير وهبوط عملتها، وهي تكافح عمليات تهريب الوقود المتفشية برا إلى دول مجاورة وبحرا إلى دول الخليج العربية.
وكثيرا ما صادرت إيران سفنا تقول إنها تستخدم في تهريب النفط في الخليج.
وقبل يومين، أكد الحرس الثوري الإيراني احتجاز سفينتين يونانيتين (برودينت وريور، ودلتا بوسيدون) أثناء إبحارهما في المياه الإقليمية بالخليج العربي بزعم انتهاك القواعد البحرية، بعد وقت قصير من تلويح طهران بمعاقبة أثينا، رداً على احتجاز ناقلة نفط إيرانية قرب اليونان الأسبوع الماضي ومصادرة شحنتها.
وهدد الحرس الثوري بالاستيلاء على 17 ناقلة يونانية تتواجد في المنطقة كذلك، وفق ما نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية الرسمية عن مصدر مطلع.
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