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بسبب ناقلتين يونانيتين.. طهران غاضبة من باريس وبرلين

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Khatibzada
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده

بسبب ناقلتين يونانيتين.. طهران غاضبة من باريس وبرلين

دبي - العربية.نت

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بعد إدانتهما احتجاز الحرس الثوري الإيراني لناقلتي نفط يونانيتين الأسبوع الماضي، انتقدت إيران بشدة موقف كل من فرنسا وألمانيا.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، اليوم الأربعاء، أن بلاده ترفض "بشدة" بياني وزارتي الخارجية الألمانية والفرنسية بشأن احتجاز الناقلتين.

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كما اعتبر تصريحات البلدين "أحادية الجانب وغير مبررة"، داعيا الدولتين إلى دعم العمليات القضائية التي تستند إلى القانون الدولي الهادفة لضمان حرية الملاحة والأمن البحري بدلاً من دعم ما وصفه بدعم الانتهاكات التي ترتكبها السفن اليونانية، وفق قوله.

بدل التحركات الإعلامية

إلى ذلك، أعلنت المتحدث أن بلاده أبلغت السلطات اليونانية بأنه من الأفضل اتخاذ إجراءات لحل هذه القضايا بالطرق القانونية والقضائية بدلا من التحركات السياسية والإعلامية"، بحسب ما نقلت وكالة إرنا.

وكانت كل من باريس وبرلين اعتبرتا حجز السفينتين "انتهاكا خطيرا للقانون الدولي"، وطالبتا طهران بالكف الفوري عن القيام بمثل تلك الأعمال.

توتر مع أثينا

يشار إلى أن الحرس الثوري الإيراني كان أعلن يوم الجمعة الماضية توقيف ناقلتي نفط يونانيتين في مياه الخليج، في خطوة أتت وسط توتر مع أثينا على خلفية إعلان الأخيرة أنها ستسلّم الولايات المتحدة، نفطا إيرانيا كان على متن ناقلة تحتجزها.

أتى هذا الإعلان بعد ساعات من طلب الخارجية الإيرانية الإفراج عن ناقلة نفط احتجزتها اليونان سابقاً، مؤكدة أنها ستسلّم حمولتها للولايات المتحدة بناء على طلب القضاء الأميركي.

ففي 19 أبريل الماضي، احتجزت السلطات اليونانية ناقلة النفط الروسية "بيغاس" (تغيّر اسمها بعد أيام إلى "لانا") ، التي كانت ترفع العلم الإيراني، تنفيذاً لعقوبات صادرة من الاتحاد الأوروبي بحق موسكو على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويشكل تصدير النفط أحد المجالات المشمولة بالعقوبات الاقتصادية التي أعادت واشنطن فرضها على طهران في أعقاب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني عام 2018.

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