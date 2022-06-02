تانكر تراكرز يحدد موقع الناقلتين اليونانيتين المختطفتين في إيران

قال موقع (تانكر تراكرز) المتخصص في تتبع موقع السفن، اليوم الخميس، إن ناقلة النفط اليونانية "دلتا بوسيدون" التي تحتجزها إيران موجودة شمال جزيرة لارك.

ونشر الموقع عبر حسابه على "تويتر" إحداثيات الموقع الذي قال إن الناقلة موجودة فيه.

BREAKING: We have now once again located the hijacked Greek Suezmax tanker, DELTA POSEIDON (9468671). She is being held north of Larak Island at 26.91895° N, 56.38144° E. pic.twitter.com/TqE6rEZlH8 — TankerTrackers.com, Inc. (@TankerTrackers) June 2, 2022

مادة اعلانية

يشار إلى أن الحرس الثوري الإيراني كان أعلن يوم الجمعة الماضي توقيف ناقلتي نفط يونانيتين في مياه الخليج، في خطوة أتت وسط توتر مع أثينا على خلفية إعلان الأخيرة أنها ستسلّم الولايات المتحدة، نفطا إيرانيا كان على متن ناقلة تحتجزها.

أتى هذا الإعلان بعد ساعات من طلب الخارجية الإيرانية الإفراج عن ناقلة نفط احتجزتها اليونان سابقاً، مؤكدة أنها ستسلّم حمولتها للولايات المتحدة بناء على طلب القضاء الأميركي.

ففي 19 أبريل الماضي، احتجزت السلطات اليونانية ناقلة النفط الروسية "بيغاس" (تغيّر اسمها بعد أيام إلى "لانا") ، التي كانت ترفع العلم الإيراني، تنفيذاً لعقوبات صادرة من الاتحاد الأوروبي بحق موسكو على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويشكل تصدير النفط أحد المجالات المشمولة بالعقوبات الاقتصادية التي أعادت واشنطن فرضها على طهران، في أعقاب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني عام 2018.