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مدير "الوكالة الذرية" في إسرائيل لإجراء محادثات حول إيران

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International Atomic Energy Agency (IAEA) Director General Rafael Grossi attends a joint news conference with Japanese Foreign Minister Yoshimasa Hayashi (not pictured) after their talks in Tokyo, Japan May 19, 2022. REUTERS/Issei Kato
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي (أرشيفية)
نووي إيران

مدير "الوكالة الذرية" في إسرائيل لإجراء محادثات حول إيران

رافائيل غروسي سيعقد في إسرائيل اجتماعاً مع رئيس الوزراء نفتالي بينيت

العربية.نت

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قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي وصل إلى إسرائيل، وسيعقد اجتماعاً مع نفتالي بينيت، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

وللوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة دور محوري في التدقيق العالمي في برنامج إيران النووي، الذي تعتبره إسرائيل تهديداً لها.

من داخل منشأة نووية إيرانية
من داخل منشأة نووية إيرانية

تأتي الزيارة فيما تعرب إسرائيل عن مخاوف متزايدة بشأن الأنشطة النووية لإيران وأي عودة للاتفاق النووي 2015 بين طهران والقوى العالمية.

في بداية الأسبوع الجاري، اتهمت إسرائيل إيران بسرقة وثائق سرية من الوكالة الدولية واستخدامها لخداع مفتشين دوليين منذ نحو عقدين. ونشرت ما وصفتها ببعض الوثائق المذكورة. ورفضت إيران الاتهامات بوصفها أكاذيب.

من جهتها كانت الوكالة الدولية قد قالت في تقرير منفصل، إن مخزون اليورانيوم المخصب لدى إيران تجاوز الحد المسموح به بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران والقوى الكبرى بأكثر من 18 مرة.

وجاء التقرير في وقت تراوح المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي مكانها منذ أسابيع.

من مفاوضات فيينا حول برنامج إيران النووي
من مفاوضات فيينا حول برنامج إيران النووي
هذا ما سيحدث بحال إدانة إيران من قبل "الطاقة الذرية" إيران نووي إيران هذا ما سيحدث بحال إدانة إيران من قبل "الطاقة الذرية"

وكانت الوكالة التابعة للأمم المتحدة أعلنت في تقرير منفصل، الاثنين الماضي، أن طهران لم تقدم إيضاحات كافية بشأن آثار لمواد نووية تم العثور عليها في ثلاثة مواقع لم تصرّح إيران بأنها شهدت أنشطة من هذا النوع سابقاً، وهي مريوان ورامين وتورقوزآباد.

وينظر إلى حل هذه المسألة على أنه محوري في سياق الجهود لإحياء الاتفاق النووي بين طهران والقوى الكبرى، والذي انسحبت الولايات المتحدة منه في العام 2018.

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