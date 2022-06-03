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إيران تتوعد برد "فوري" على أي قرار "سياسي" للوكالة الذرية

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Iranian Foreign Minister Hossein Amirabdollahian gestures during a discussion at the World Economic Forum 2022 (WEF) in the Alpine resort of Davos, Switzerland May 26, 2022. REUTERS/Arnd Wiegmann
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان (أرشيفية)
نووي إيران

إيران تتوعد برد "فوري" على أي قرار "سياسي" للوكالة الذرية

وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان يقول إن أي قرار في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضدها سيعقد مفاوضات الاتفاق النووي

العربية.نت

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توعّد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان اليوم الجمعة برد "فوري" من قبل طهران على أي خطوة "سياسية" في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع المقبل، مع تحضير دول عدة مشروع قرار يدعو طهران للتعاون مع الوكالة الأممية.

علم إيران أمام مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا (أرشيفية)
علم إيران أمام مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا (أرشيفية)

وقال أمير عبداللهيان في اتصال هاتفي مع وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن "أي خطوة سياسية من الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) ستدفع بلا شكّ إلى رد فعل متناسق وفعاّل وفوري" من جانب إيران، وذلك وفق بيان صادر عن الخارجية الإيرانية.

كما أكد أن أي قرار في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضدها سيجعل المفاوضات الجارية لإحياء الاتفاق النووي "معقدة وأكثر صعوبة". واعتبر أن إعداد الغرب للمسودة قرار يدين إيران بأنه إجراء "متسرع وغير بناء ومخالف للدبلوماسية".

كما رأى وقال إن زيارة مدير وكالة الطاقة الذرية رفائيل غروسي لإسرائيل عشية اجتماع مجلس محافظي الوكالة "يتعارض مع مبدأ الحياد ومكانة الوكالة الفنية والمهنية".

وشدد وزير الخارجية الإيراني على جدية بلاده في التوصل لاتفاق "جيد ودائم وقوي" في مفاوضات فيينا.

من مفاوضات فيينا حول برنامج إيران النووي
من مفاوضات فيينا حول برنامج إيران النووي
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وجاء موقف وزير الخارجية الإيرانية في وقت أكد مصدر دبلوماسي أوروبي أن واشنطن ولندن وباريس وبرلين أعدّت مشروع قرار يدعو طهران للتعاون مع الوكالة، يرجح عرضه على المجلس الذي يبدأ اجتماعاته اعتباراً من الاثنين المقبل.

وكانت الوكالة التابعة للأمم المتحدة أعلنت في تقرير الاثنين الماضي، أن طهران لم تقدّم إيضاحات كافية بشأن آثار لمواد نووية تم العثور عليها في ثلاثة مواقع لم تصرّح إيران بأنها شهدت أنشطة من هذا النوع سابقاً، وهي مريوان ورامين وتورقوزآباد.

وتعود القضية إلى أعوام خلت، وتوافق الجانبان على خريطة طريق سعياً لتوضيح الأسئلة بشأنها، وذلك خلال زيارة غروسي طهران في مارس الماضي.

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