إيران تنقل "دلتا بوسيدون" اليونانية لمنطقة قبالة جزيرة قشم

أفاد موقع تانكر تراكرز أن الناقلة اليونانية (دلتا بوسيدون) التي استولى عليها الحرس الثوري الإيراني نُقلت من جزيرة لاراك إلى منطقة قبالة الساحل الشمالي الشرقي لجزيرة قشم.

وأوضح الموقع أن الناقلتين اليونانيتين المحتجزتين من قبل إيران يفصل بينهما الآن ميل بحري واحد فقط.

مادة اعلانية

وكانت قوات الحرس الثوري الإيراني قد نشرت قبل أيام مقطع فيديو يوثق عملية استيلاء عناصر البحرية على ناقلات نفط يونانية في بحر الخليج.

واستولت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني على الناقلتين اليونانيتين يوم الجمعة 27 يونيو بسبب "خروقات" في المياه اللازوردية للخليج.

والناقلتان اليونانيتان اللتان تم الاستيلاء عليهما هما Prudent Warrior وDelta Poseidon.

وتم ضبط إحدى الناقلتين قرب عسلوية والأخرى قرب بندر لنجة قرب جزيرة هندورابي.

واحتجزت اليونان سفينة ترفع العلم الإيراني الشهر الماضي، فيما أفادت وسائل إعلامية بأن اليونان سلمت النفط إلى الولايات المتحدة.

وحذرت الحكومة اليونانية جميع السفن اليونانية التي تبحر في الخليج، بضرورة "التكيف مع الوضع غير المقبول، والواقع الناتج عن تكتيك الحكومة الإيرانية"، في أعقاب احتجاز إيران ناقلتي نفط يونانيتين، بحسب ما قاله المتحدث باسم الحكومة، إيوانيس أويكونومو، للصحفيين في أثينا.

وأفادت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، بأن الاستيلاء على النفط الإيراني في اليونان جاء نتيجة لاتفاقيات دولية وقعت عليها الدولة، ولالتزامات اليونان، وبعد صدور قرارات عن المحكمة.

وكان هناك وقت لدى إيران للاستئناف، أو للمطالبة بوقف قرار المحكمة، إلا أن هذا لم يحدث.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية خطيب زاده أكد مؤخراً أن علاقات بلاده مع اليونان لا ينبغي أن تتزعزع من خلال حسابات قصيرة النظر جداً، بما في ذلك القرصنة بأمر من طرف ثالث.