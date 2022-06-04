خامنئي: الغرب فشل بمحاولة تأليب الإيرانيين على السلطة
المرشد الإيراني اتهم الولايات المتحدة بسرقة النفط الإيراني قبالة سواحل اليونان
اتهم المرشد الإيراني، آية الله علي خامنئي، اليوم السبت، من وصفهم بـ"الأعداء" بإثارة اضطرابات في إيران من أجل إسقاط السلطة.
وأضاف في كلمة بثها التلفزيون: "اليوم يعتمد أهم أمل للأعداء لتوجيه ضربة لبلادنا على احتجاجات شعبية.. الأعداء يحاولون تأليب الناس ضد الجمهورية الإسلامية عبر الحرب النفسية وأنشطة الإنترنت والفضاء السيبراني وبالمال وبالمرتزقة.. لكن حسابات الأعداء خاطئة مثل الكثير من حساباتهم السابقة".
ورأى خامنئي، في الكلمة التي ألقاها بمناسبة الذكرى الـ33 لرحيل سلفه آية الله الخميني، أن الولايات المتحدة تبني حساباتها في إيران اعتماداً على "المشورة من مستشارين إيرانيين خونة".
كما قال خامنئي إن الولايات المتحدة "سرقت النفط الإيراني" من قبالة السواحل اليونانية "ثم اتهمت إيران بالسرقة"، في إشارة لمصادرة سلطات أثينا لسفينة روسية تحمل نفطاً إيرانياً الشهر الماضي ولاحتجاز إيران سفينتين يونانيتين في مياه الخليج.
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