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خامنئي: الغرب فشل بمحاولة تأليب الإيرانيين على السلطة

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Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei speaks during a meeting via video conference with people from East Azarbaijan in Tehran, Iran, February 17, 2022. Office of the Iranian Supreme Leader/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY
المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي (أرشيفية)
احتجاجات إيران

خامنئي: الغرب فشل بمحاولة تأليب الإيرانيين على السلطة

المرشد الإيراني اتهم الولايات المتحدة بسرقة النفط الإيراني قبالة سواحل اليونان

العربية.نت

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اتهم المرشد الإيراني، آية الله علي خامنئي، اليوم السبت، من وصفهم بـ"الأعداء" بإثارة اضطرابات في إيران من أجل إسقاط السلطة.

وأضاف في كلمة بثها التلفزيون: "اليوم يعتمد أهم أمل للأعداء لتوجيه ضربة لبلادنا على احتجاجات شعبية.. الأعداء يحاولون تأليب الناس ضد الجمهورية الإسلامية عبر الحرب النفسية وأنشطة الإنترنت والفضاء السيبراني وبالمال وبالمرتزقة.. لكن حسابات الأعداء خاطئة مثل الكثير من حساباتهم السابقة".

احتجاجات في أصفهان في نوفمبر الماضي
احتجاجات في أصفهان في نوفمبر الماضي
شاب يهجم على ممثل خامنئي في أصفهان خلال صلاة الجمعة إيران إيران و رئيسي شاب يهجم على ممثل خامنئي في أصفهان خلال صلاة الجمعة

ورأى خامنئي، في الكلمة التي ألقاها بمناسبة الذكرى الـ33 لرحيل سلفه آية الله الخميني، أن الولايات المتحدة تبني حساباتها في إيران اعتماداً على "المشورة من مستشارين إيرانيين خونة".

كما قال خامنئي إن الولايات المتحدة "سرقت النفط الإيراني" من قبالة السواحل اليونانية "ثم اتهمت إيران بالسرقة"، في إشارة لمصادرة سلطات أثينا لسفينة روسية تحمل نفطاً إيرانياً الشهر الماضي ولاحتجاز إيران سفينتين يونانيتين في مياه الخليج.

الناقلة بيغاس قبالة اليونان
الناقلة بيغاس قبالة اليونان
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