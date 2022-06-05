مجدداً.. وفاة خبير نووي إيراني بظروف غامضة

بعد الوفاة المريبة لعالم الصواريخ والمسيرات أيوب انتظاري، كشفت وسائل إعلام إيرانية وفاة عالم إيراني آخر في منشأة نطنز بمحافظة إصفهان بظروف غامضة.

ورغم عدم ذكر المصادر الرسمية الإيرانية فإن مواقع إيرانية وإسرائيلية كشفت وفاة كامران ملا بور، الذي كان يعمل في منشأة نطنز النووية.

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فيما عجت مواقع التواصل الاجتماعي باللغة الفارسية وقنوات على موقع تلغرام بخبر وفاة كامران ملا بور ونشرت صورا له.

مواطن من الأهواز

كما زعم موقع "آوا تودي" الناطق بالفارسية، في وقت سابق أن كامران ملا بور، هو مواطن من أهالي مدينة إيذج في شمال شرقي الأهواز، وحاصل على دكتوراه في الطب النووي، وتوفي في "ظروف غامضة" في منشأة نطنز.

وبناءً على تقارير غير مؤكدة على بعض وسائل التواصل الاجتماعي، أخبرت عائلة كامران أنه توفي في حادث وقع بموقع نطنز.

يذكر أن سلسلة حوادث وقعت في السنوات الأخيرة في موقع نطنز النووي، الذي شهد انفجارين نسبهما مسؤولون إيرانيون إلى إسرائيل.

وقبل أسبوعين، تم إلقاء اللوم على إسرائيل في غارة بطائرة مسيرة على موقع بارتشين العسكري شرق طهران، حيث قُتل مهندس شاب من أهلي مدينة أراك يدعى، إحسان قدبيجي، وأصيب موظف بالتصنيع العسكري الإيراني.